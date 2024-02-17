Салтанат Томпиева назначена на должность председателя КГА

Фото: КГА

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра транспорта РК Салтанат Томпиева назначена на должность председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта, сообщает пресс-служба КГА.





Салтанат Томпиева родилась в 1977 году в Караганде. Трудовую деятельность начала в 1998 году ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций РК. В разные годы занимала должности главного специалиста отдела международных отношений КГА МТК РК; главного эксперта, начальника, руководителя управления КГА МТК РК.





С 2022 года по настоящее время была заместителем генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана".