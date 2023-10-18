Самые востребованные специальности в Казахстане назвал Смаилов

В этом году в Казахстане предстоит трудоустроить около 1 млн человек

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года в Казахстане предстоит трудоустроить порядка 1 миллиона человек, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов.





Сейчас, по словам Смаилова, занятостью охвачено 734 тысячи человек, половина из которых - молодежь. За оставшиеся 2,5 месяца все плановые показатели должны быть достигнуты.





Акиматам следует активнее вовлекать молодежь в трудовую деятельность. Например, сегодня нужны специалисты в сфере энергетики, нефтегазовой индустрии, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, транспорте и логистике, IT-сфере. Министерствам науки и просвещения надо предусмотреть это при формировании перечня государственных образовательных грантов", - подчеркнул премьер-министр.





Он также обратил внимание, что центры занятости переформатированы в областные центры трудовой мобильности с районными карьерными центрами. Работа в них существенно реорганизована. Смаилов поручил Министерству труда совместно с акиматами усовершенствовать механизм мониторинга трудоустройства через эти центры.





Особое внимание надо обращать на заключение электронных трудовых договоров с обязательными пенсионными отчислениями", - подчеркнул глава правительства.





Он также поручил акиматам уделить особое внимание качеству создаваемых рабочих мест.





Надо обеспечивать трудоустройство не только в рамках господдержки, но и через проекты ГЧП и частных инвесторов", - отметил премьер.





Также акиматам регионов необходимо проводить на системной основе ярмарки вакансий и использовать пример Астаны, где реализуется пилотный проект "Жолтап".





Напоследок Смаилов поручил Министерству труда совместно с Министерством культуры активнее информировать население о новых возможностях трудоустройства.





Ранее президент Токаев заявил о серьезном дефиците учителей в казахстанских школах.



