Сапиев ушел с поста главы Комитета по делам спорта

НУР-СУЛТАН. 19 ОКТЯБРЯ - Серик Сапиев уволился с поста председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Серик Жумангалиевич освобожден от должности по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Напомним, что Серик Сапиев был назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры в 2019 году.

Серик Сапиев родился в 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, по специальностям "педагог физической культуры" и "юриспруденция"; в 2014 году - университет Брунель (стипендиат программы "Болашак"); в 2016 году получил степень магистр педагогических наук в Казахской академии спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2002 году. В различные годы работал тренером-преподавателем, спортивным директором в ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса", генеральным директором "Astana Arlans". С февраля 2017 года занимал должность депутата мажилиса парламента РК VI созыва, члена Комитета по социально-культурному развитию.

Двукратный чемпион мира по боксу (2005, 2007), двукратный чемпион Азии (2007, 2009). Бронзовый призер чемпионата мира (2009). Победитель Азиатских игр (2010). Серебряный призер чемпионата мира (2011).