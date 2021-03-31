Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Сарсембаев Адльбек назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.

Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан).

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

В 2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.

В разные годы работал в частных структурах. 2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны".

С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.





С мая 2020 года по настоящее время - председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".

В свою очередь, Талгат Жанжуменов постановлением правительства освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению.

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