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Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

30.03.2021 15634
Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Сарсембаев Адльбек назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
 
Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан). 
 
Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция". 
 
Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК. 
 
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК. 
 
В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК. 
 
В 2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО. 
 
В разные годы работал в частных структурах. 2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг". 
 
С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны". 
 
С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане. 

С мая 2020 года по настоящее время - председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
 
В свою очередь, Талгат Жанжуменов постановлением правительства освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению.
 

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