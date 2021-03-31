Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Сарсембаев Адльбек назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан).
Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.
В 2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.
В разные годы работал в частных структурах. 2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".
С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны".
С 2016 по 2020 год занимал должность акима района Алматы в Нур-Султане.
С мая 2020 года по настоящее время - председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".
В свою очередь, Талгат Жанжуменов постановлением правительства освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению.
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