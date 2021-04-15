Сайт для поиска работы и обучения: в Алматы создают Единое коммуникационное пространство

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы объединяют все образовательные учреждения, инкубаторы и акселераторы для создания Единого коммуникационного пространства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций рассказал о создании комфортной цифровой среды в мегаполисе благодаря 5 реализованным проектам. Один из них касается поиска талантов.

На 100% в Алматы реализованы такие проекты, как Единая карта бизнеса, Инвентаризация ИС, Единое коммуникационное пространство, Единая технологическая архитектура города и Единое хранилище данных.

Основной сферой, где стремятся применять цифровизацию, в Алматы является экономика, которая сегодня постепенно становится "цифровой". Баян Конирбаев подробно остановился на реализации Единой карты бизнеса - "Экономический портрет города". По мнению спикера, трансформация в цифровую экономику позволяет гражданам получать доступ к услугам и товарам быстрее и проще.

Также он рассказал о создании единого коммуникационного пространства (https://ekp.digital-almaty.kz) для представителей IT-сообщества мегаполиса, а именно - так называемом "Кабинете бизнеса".

Как отметил Баян Конирбаев, Единое коммуникационное пространство позволяет объединить все колледжи, вузы, инкубаторы и технологические частные предприятия города в одну платформу с фокусом на развитие человеческих кадров по индивидуальному плану развития. Другими словами, создан сайт для поиска работы и обучения людей. Целью проекта является объединение всех образовательных учреждений, инкубаторов, акселераторов в одну площадку. ИТ-компании и ИТ-таланты уже активно начали регистрироваться на платформе. А это порядка 20 ИТ-компаний и 1000 ИТ-талантов.

В специальном "Кабинете бизнеса" можно заполнить так называемую анкету талантов, где рассказать общую информацию о себе, навыках, дополнительном образовании. Можно также просматривать статистику просмотров и откликов.

В рамках дальнейшего развития платформы планируется: возможность создания геймификационных вакансий, создавать свои образовательные офлайн-, онлайн-мероприятия; возможность создания онлайн-тестирования на вакансиях, задачах перед откликом, возможность прохождения онлайн-собеседования.

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