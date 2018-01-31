Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сбежавшего из войсковой части военнослужащего разыскали в Алматы, передает Kazakhstan Today.
"В Алматы 30 января текущего года в ходе поисковых мероприятий военной полицией Вооруженных сил РК обнаружен военнослужащий срочной службы Бозбанов Жанболат, ранее оставивший расположение войсковой части 21450 Гвардейского гарнизона", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.
Напомним, 21 января Бозбанов самовольно оставил расположение части. На его поиски были направлены силы личного состава воинской части, отдела военной полиции Гвардейского гарнизона и местных органов внутренних дел, сообщили ранее в ведомстве.
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