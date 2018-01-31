Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 21
  • :
  • 06
Все области
-10º Переменная облачность
днем 8º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Сбежавшего из войсковой части военнослужащего разыскали в Алматы31.01.2018
Государство  10:56

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сбежавшего из войсковой части военнослужащего разыскали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В Алматы 30 января текущего года в ходе поисковых мероприятий военной полицией Вооруженных сил РК обнаружен военнослужащий срочной службы Бозбанов Жанболат, ранее оставивший расположение войсковой части 21450 Гвардейского гарнизона", - говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК.

Напомним, 21 января Бозбанов самовольно оставил расположение части. На его поиски были направлены силы личного состава воинской части, отдела военной полиции Гвардейского гарнизона и местных органов внутренних дел, сообщили ранее в ведомстве.
Просмотров: 4694
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
31.01.2018   17:56
На казахстанской железной дороге внедрили "электронные" маршруты
31.01.2018   16:58
Правительство, республиканские объединения работодателей и профсоюзов подписали генсоглашение на 2018-2020 годы
31.01.2018   16:42
За совершение дисциплинарного проступка освобожден от должности прокурор Алматы
31.01.2018   12:54
Фото: avdet
Казахстанским госслужащим заменят "корочки" на именные бейджи
31.01.2018   12:18
Фото: ca-news.org
86% дорог в Казахстане находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today