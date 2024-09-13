12.09.2024, 11:19 54201
Сдан в эксплуатацию самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане
Фото: Минтранспорта РК
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Туркестан. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сдали в эксплуатацию самый длинный в стране автомобильный тоннель. Сегодня состоится официальное открытие тоннеля при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Двухпутный тоннель на перевале Шакпак баба в Туркестанской области имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, по данным ведомства, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.
Также рядом с тоннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.
Отмечается, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники. Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.
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13.09.2024, 13:11 2671
Развитие нового города Алатау обсудил Токаев с сингапурским инвестором проекта
В мае был принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства обсудил перспективы реализации проекта Alatau City с председателем компании Asia Infrastructure Solutions Singapore Вонгом Хэн Файном, сообщает Акорда.
В частности, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу эффективного развития города Алатау с привлечением иностранных инвестиций, технологий и компетенций.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в мае текущего года принят генеральный план города, разработанный совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong.
Отметив солидный опыт Вонг Хэн Файна в реализации подобных проектов, президент выразил уверенность в том, что его рекомендации в качестве главного консультанта найдут практическое воплощение в проектировании и строительстве нового города, призванного стать международным бизнес-хабом", - говорится в сообщении.
Напомним, к участию в проекте Alatau City южнокорейских инвесторов и девелоперские компании пригласил президент Токаев. Для развития нового города при правительстве страны будет создан проектный офис. В нем будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.
13.09.2024, 12:56 2726
Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в области транспорта, логистики и транзита
Документ станет инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Туркменистан намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспорта, логистики и транзита.
Соответствующий проект документа подготовило Министерство транспорта РК.
Настоящее соглашение является для сторон инструментом расширения сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта и не распространяется на перевозку товаров, относящихся к продукции двойного и военного назначения, говорится в документе.
Стороны будут сотрудничать в следующих областях:
- содействие развитию межправительственного диалога;
- привлечение объемов перевозок по территориям Казахстана и Туркменистана, включая создание благоприятных тарифных условий, развитие инфраструктуры, внедрение цифровых решений;
- установление и развитие сотрудничества в сфере железнодорожного, морского и автомобильного транспорта с целью обеспечения эффективной и безопасной транспортировки грузов;
- дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", направлений Китай - Иран и Китай - Турция, включая контейнерные перевозки по маршруту Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран;
- реализация проекта "Единый логистический оператор на восточном маршруте международного транспортного коридора "Север - Юг";
- установление льготных железнодорожных транзитных тарифов для экспортеров, в том числе транзитом по территориям сторон в направление Серахс, Акяйла, Серхетабат, Имамназар, создание равных, беспрепятственных условий для экспорта и транзита в Афганистан и Иран;
- дальнейшее развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества сторон в морской сфере с целью развития имеющихся морских портов;
- содействие развитию железнодорожной и морской инфраструктуры, технической совместимости, синхронизации развития пограничных переходов и прилегающих участков Болашак - Актау, Серхетяка - Берекет, а также совместных проектов в этой области.
После принятия соглашения стороны разработают и примут план действий по его реализации.
Проект соглашения размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 сентября 2024 года.
13.09.2024, 11:31 5916
Казахстан и Узбекистан провели совместное учение по защите воздушного пространства
Фото: МО РК
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан провели международное оперативно-тактическое командно-штабное учение "Ашық аспан - 2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживанию боевых расчетов, а также повысить обороноспособность наших стран", - заявил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК Даурен Косанов.
Как отметили в министерстве, учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства.
Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчетов Сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках совместных учений "Ашық аспан - 2024" проводится подготовка войск к практическим действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.
Ранее в Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III" .
13.09.2024, 11:09 7676
Таможенный контроль между тюркскими государствами упростят
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На пленарном заседании сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительствами государств - членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора, передает корреспондент агентства.
Соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств, что в свою очередь даст импульс развитию международных торговых отношений", - сообщил депутат сената парламента Нурлан Бекенов.
По его словам, с начала этого года объем внешней торговли Казахстана с государствами - членами Организациями тюркских государств составил 10,4 млрд долларов, при этом 61% товарооборота приходится на экспорт, на импорт приходится 39%.
Сенатор добавил, что основные задачи соглашения - это ускорение совершения таможенных операций, сокращение количества документов, необходимых для совершения таможенных операций, и минимизация применения форм и методов таможенного контроля.
Ранее сообщалось, что Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны.
13.09.2024, 10:15 9221
Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов "КазМунайГаза"
Также стартовал аудит эффективности управления долгом в холдинге "Байтерек"
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата начала аудит эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз", сообщили в пресс-службе ВАП.
Отмечается, что также начат аудит отдельных дочерних организаций компании.
Наряду с этим, по данным ВАП, стартовал аудит эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках": АО "Банк развития Казахстана", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "ЖССБ "Отбасы банк", АО "Аграрная кредитная корпорация".
13.09.2024, 09:22 12126
Правительство Казахстана выделило средства на прогнозирование паводков
Фото: МЧС РК
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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделено порядка 576 млн тенге на проведение батиметрических исследований для прогнозирования паводков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Выделенные средства предназначены для Министерства водных ресурсов и ирригации. Основная часть финансирования будет направлена на закупку оборудования и техническое оснащение, а также на услуги по проведению исследований. В частности, средства планируется направить непосредственно филиалу "Су метрология" РГП на ПХВ "Казводхоз" на проведение батиметрических съемок паводкоопасных участков северного, западного и центрального регионов страны.
Работы продолжатся в 2025 году, включая батиметрические исследования водохранилищ республиканского значения. Полученные данные будут переданы в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" для включения в информационную систему прогнозирования и моделирования паводков.
12.09.2024, 19:10 34516
В Казахстане появится проектный офис по развитию нового города Алатау
Фото: primeminister.kz
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане при правительстве страны будет создан проектный офис по развитию нового города Алатау, сообщает пресс-служба премьер-министра.
В проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау", - уточнили в правительстве.
По данным пресс-службы, в состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованных в микрорайоны, утвержден генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тысяч гектаров с населением около 54 тысяч человек.
В ходе совещания по вопросам развития Алатау аким города Аркен Утенов сообщил, что в Алатау на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания.
Кроме того, планируется передача земельных участков в ведение специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тысяч рабочих мест. На территории 5,8 тысячи гектаров будут расположены основные "якорные" проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур.
Также в ходе совещания заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
Также президент поручил акиму Алматинской области Марату Султангазиеву активизировать усилия по взаимодействию с потенциальными инвесторами для реализации флагманского проекта Alatau City.
12.09.2024, 13:48 51881
Законопроект о республиканском бюджете на 2025-2027 годы представили в мажилисе
Бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроекты о республиканском бюджете на 2025-2027 годы и о гарантированном трансферте из Нацфонда представили в мажилисе.
Законопроект презентовал вице-министр финансов Казахстана Абзал Бейсенбекулы. По его словам, параметры бюджета соответствуют бюджетным правилам по гарантированному трансферту, темпу роста расходов и дефициту бюджета.
Поступления на 2025 год прогнозируются на уровне 21,7 трлн тенге. Доходы без учета трансфертов на 2025 год планируются в объеме 15,6 трлн тенге, или 73% от общей суммы поступлений", - сообщил спикер.
В 2026 году доходы составят 16,7 триллиона тенге (34,9 миллиарда долларов), в 2027 году - 18,2 триллиона тенге (38,1 миллиарда долларов)
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году.
По словам вице-министра, бюджет, как и раньше, остается социально ориентированным.
На социальную сферу в 2025 году планируется направить 9,8 трлн тенге с ростом к текущему году на 794 млрд тенге. Доля в общем объеме расходов в 2025 году составит 38%. Расходы на социальные выплаты на 2025 год предусмотрены в сумме 6 трлн тенге с учетом индексации социальных выплат и увеличением количества получателей выплат. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 млрд тенге", - рассказал Абзал Бейсенбекулы.
Другие расходы составят:
- на систему здравоохранения - 7,6 трлн тенге, из них в 2025 году - 2,4 трлн тенге с ростом на 133 млрд тенге;
- на развитие туризма и спорта в 2025 году - 141 млрд тенге;
- на культуру и информацию - 164 млрд тенге;
- на поддержку развития реального сектора экономики - 2,1 трлн тенге;
- на развитие агропромышленного комплекса - 1,3 трлн тенге, из них на 2025 год - 635 млрд тенге;
- на развитие транспортной отрасли - 568 млрд тенге;
- на улучшение экологии и защиты природных ресурсов - 233 млрд тенге.
Также вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.
По его словам, прогноз сформирован с учетом базового сценария при цене на нефть 75 долларов за баррель и курса доллара 470 тенге.
Реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году, до 234,2 трлн тенге в 2029 году. Ожидается рост во всех отраслях экономики", - заявил Амрин.
Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.
Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2025-2027 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно.
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