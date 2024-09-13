Сдан в эксплуатацию самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане

Фото: Минтранспорта РК

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Туркестан. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сдали в эксплуатацию самый длинный в стране автомобильный тоннель. Сегодня состоится официальное открытие тоннеля при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.





Двухпутный тоннель на перевале Шакпак баба в Туркестанской области имеет длину 840 метров, ширину 11 метров и высоту 8 метров. Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием", - проинформировали в министерстве.





Минтранспорта





Кроме того, по данным ведомства, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени.





Также рядом с тоннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны, что обеспечивает дополнительный комфорт для водителей и пассажиров.





Отмечается, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники. Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.