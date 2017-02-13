Сегодня в Астане проходят антитеррористические учения

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 13 февраля, на территории cтолицы проводятся плановые антитеррористические учения, направленные на предотвращение актов терроризма и ликвидацию его последствий.

"Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом доносит до сведения жителей и гостей Астаны, что мероприятие имеет плановый характер и является исключительно учениями, максимально приближенными к боевым действиям. Важно проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городского акимата, передает Kazakhstan Today.

В штабе призвали жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и не поддаваться панике.

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