Сельчане Акмолинской области получили навыки работы на портале Еgov.kz

Кокшетау. 15 июня. Kazakhstan Today - Для повышения качества оказания госуслуг посредством пользования сервисами портала электронного правительства Egov.kz сотрудники Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области на постоянной основе проводят активную работу среди населения региона по обучению навыкам пользования порталом электронного правительства, передает Kazakhstan Today.

В период с 13 по 14 июня 2018 года главный специалист департамента Т.Жакеев провел соответствующие встречи с населением 10 сельских округов Егиндыкольского, Астраханского, Жаркаинского и Жаксынского районов области по популяризации портала Egov.kz, сообщили в Управлении внутренней политики региона.

Жителей сел Коржынколь и Бауманское Егиндыкольского района интересовала возможность получения государственных услуг через одноразовый смс-пароль. Они по достоинству оценили данный сервис, поскольку все, что нужно для работы на портале - мобильный телефон, зарегистрированный на портале Egov.kz.

В свою очередь сельчане Новочеркасского, Петровского и Жалтырского округов Астраханского района показали себя готовыми к реализации программы "Цифровой Казахстан", поскольку многие из них уже сегодня активно пользуются не только самим порталом, но и его мобильным приложением.

"У меня установлено мобильное приложение Egov, и я им активно пользуюсь, потому что это очень удобно", - поделилась своими впечатлениями жительница села Жалтыр Людмила Шпеттер.

Примечательным моментом в деле приобщения к получению электронных государственных услуг всех слоев населения является то, что старшее поколение готово к переменам. Так, на презентациях в селах Гастелло, Пригородное и Валиханово Жаркаинского района больше всего вопросов поступало именно от людей, вышедших на заслуженный отдых.

В селах Жана Кийма и Белагаш Жаксынского района население проявило большую заинтересованность в сервисе получения справок третьими лицами, поскольку данный механизм предлагает один из наиболее доступных механизмов получения справок на коллег, друзей и близких. Как отметили сельчане, теперь им не нужно будет ездить в районный центр, тратя свое время и деньги.

В целом, очередной выезд в отдаленные сельские округи Акмолинской области показал, что население готово активно пользоваться сервисами портала E.gov, потому что это удобно, быстро и выгодно.

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