Сельский предприниматель в Акмолинской области ежегодно ремонтирует все три школы населенного пункта

Кокшетау. 24 августа. Kazakhstan Today - Аким Аккольского района Акмолинской области Алпысбай Кайржанов в ходе брифинга проинформировал представителей СМИ о ходе реализации госпрограммы "Рухани жангыру", передает Kazakhstan Today.

В частности, он рассказал о работе, связанной с сакральными местами и в сфере краеведения, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики региона.

В реестр сакральных объектов Акмолинской области вошли два объекта из Аккольского района - курган Казы батыра и захоронение Оресханым. Сегодня в школах Аккольского района действуют 15 музеев и 10 музейных уголков. Для формирования проактивной позиции к развитию малой родины для учащихся школ было организовано более 80 туристических экспедиций по Акмолинской области и Аккольскому району", - сказал Кайржанов.

По его словам, библиотекарями региона собрана богатейшая информация по его истории в рамках проекта "Энциклопедия сел Аккольского района". С начала текущего года ведется работа над изданием краеведческого сборника "Книга трудовой доблести".

В рамках краеведческого проекта "Возвращение к истокам" студенты Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева во главе со старшим преподавателем кафедры археологии и этнографии Татьяной Кошман провели научно-исследовательскую работу в нескольких населенных пунктах Аккольского района, встречались с долгожителями, работали в библиотеках.

Аким подробно остановился на спецпроекте "Туган жер", и предпринимателях региона, активно задействованных в нем.

В Наумовском сельском округе за счет спонсорских средств, предоставляемых руководителем ТОО "Хлебороб" Владимиром Стихилясом, ежегодно ремонтируются все три школы. Он взял на себя лично ответственность за благоустройство всех населенных пунктов, заботу о пенсионерах и малообеспеченных семьях. Также им в течении учебного года обеспечиваются горячим питанием учащиеся трех школ, а во время летних каникул организуется питание в пришкольных лагерях. Ежегодно на реализацию всех проектов неравнодушным предпринимателем затрачивается от 18 до 20 млн тенге", - отметил спикер.

Аким Аккольского района сообщил о реализации в регионе одного из таких важнейших направлений, как "Сохранение национальной идентичности".

Яркими примерами преемственности семейной традиции сохранения и развития прикладного искусства казахского народа служат такие жители района, как Жоламан Курметпек (город Акколь), Муратбек Жакей и Доненбай Азамат (аул Жалгызкарагай), и многие другие", - подчеркнул он.

Кроме этого, благодаря проведенному ремонту здания районной библиотеки были реализованы сразу три проекта. Там открылся кабинет "Рухани жангыру", в котором собраны материалы по истории Аккольского района, его сакральных местах и знаменитых земляках. Так, в прошлом году была проведена конференция, посвященная 105-летию публициста Жаика Бектурова. А в этом году пройдут мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халык Каhарманы №1, первого министра обороны, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. "Также в библиотеке было выделено помещение под офис для проекта "Енсеру" для детей с ограниченными возможностями. Также здесь открылся коворкинг-центр для молодежи. Всего в рамках реализации госпрограммы "Рухани жангыру" в Аккольском районе проведено 130 мероприятий с общим охватом более 17 000 человек", - резюмировал Кайржанов.

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