Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Семьи погибших при крушении вертолета в Кызылординской области военнослужащих получат материальную помощь, передает Kazakhstan Today.

В Кызылординской области потерпел крушение вертолёт Министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау - Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Напомним, накануне в Кызылординской области потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК, на борту находились 13 человек. По информации Минобороны, перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях".

К месту крушения направлена специально созданная комиссия Министерства обороны РК. Минобороны совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств авиапроисшествия.

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