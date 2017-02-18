Семьям погибших под лавиной военнослужащих выплатят единовременную компенсацию

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Семьям погибших в результате схода лавины военнослужащих выплатят единовременную компенсацию, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

"В соответствии со статьей 51 закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей воинской службы предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере 5-летнего денежного содержания согласно последней занимаемой должности на день гибели (смерти)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что сегодня, 18 февраля, в Региональное командование "Юг" на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с министром обороны генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. В настоящее время комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии, прорабатывается вопрос оказания материальной помощи семьям погибших военнослужащих.

Министерство также опубликовало список военнослужащих войсковой части 91678, погибших в ущелье Коксай Жамбылской области: старший лейтенант Мошабаев Алишер Кырыкбаевич 1991 года рождения, младший сержант Кыдырбаев Максат Турарулы 1991 года рождения, младший сержант Ерисбаев Ауесбай Комекбайулы 1992 года рождения, рядовой контрактной службы Кенесов Тлеужан Куатжанулы 1993 года рождения, младший сержант Аралбаев Амир Джанабаевич 1988 года рождения, рядовой контрактной службы Шакен Максат Кумагазыулы 1995 года рождения, ефрейтор Турысмаганбетов Мухит Балмаганбетулы 1991 года рождения.

Как сообщалось ранее, 17 февраля в 13.15 в дежурную часть ДЧС Жамбылской области поступило сообщение от егеря Алимбекова о том, что в Жуалынском районе, в 35-40 километрах от села Алатау, в ущелье Коксай произошел сход лавины и под завалом находятся 23 военнослужащих военной части 91678 (горно-егерского полка) МО РК.

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в ходе поисково-спасательных работ в ущелье Коксай были обнаружены 23 человека, в том числе 16 живых и 7 погибших. Восемь из спасенных были госпитализированы с различными травмами, остальные 8 человек были отпущены после медосмотра. В акимате также назвали имена погибших, раненых и уцелевших военнослужащих.

Постановлением премьер-министра Казахстана была создана комиссия для расследования происшествия. В состав комиссии вошли заместитель министра обороны Талгат Мухтаров, вице-министр финансов Татьяна Савельева, заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, вице-министр здравоохранения Алексей Цой и первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков, проинформировала пресс-служба премьер-министра РК.

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