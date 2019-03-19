Сенат дал согласие на назначение Нурдаулетова генеральным прокурором Казахстана

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - На состоявшемся под председательством Касым-Жомарта Токаева заседании сената депутаты верхней палаты дали согласие на назначение генеральным прокурором Казахстана Гизата Нурдаулетова, передает Kazakhstan Today.

"Дача согласия на назначение на должность генерального прокурора по представлению президента РК относится к исключительному ведению сената и предусмотрена нормами Конституции и закона РК "О прокуратуре". За данное предложение депутаты проголосовали единогласно", - сообщили в пресс-службе сената.

Председатель верхней палаты К. Токаев пожелал новому генеральному прокурору успехов в работе и с честью выполнять возложенные на него задачи.

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