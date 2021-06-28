Сенат избрал новых судей Верховного суда

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Сенат парламента Республики Казахстан избрал новых судей Верховного суда РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Нурбаева Германа Каримовича, Омиралиева Ербола Жумабаевича, Токмурзину Дану Айтмагамбетовну", - цитирует председателя Высшего судебного совета Дениса Шипп издание Kazpravda .

По его словам, в целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоративного юридического сектора представлены две кандидатуры: Германа Нурбаева и Даны Токмурзиной.

Герман Каримович имеет большой опыт юридической работы и является специалистом в сфере управления инвестиционными проектами, предпринимательского права, а также законодательства в сфере монополии и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения. Дана Айтмагамбетовна - кандидат юридических наук, специалист в сфере налогового, таможенного, а также предпринимательского права", - сказал глава Высшего судебного совета.

Ербол Омиралиев, по информации Дениса Шиппа, является представителем государственного юридического сектора.

Его общий юридический стаж - 25 лет, из них 15 лет - на госслужбе, а также 10 лет опыта работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях. Все представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны, подготовлены к ответственной работе судьи ВС", - добавил спикер.

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