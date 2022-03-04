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Сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на пост генпрокурора Казахстана

03.03.2022, 10:05 19321
Сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на пост генпрокурора Казахстана
Фото: Генеральная прокуратура РК
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Депутаты сената одобрили кандидатуру Берика Асылова на пост генерального прокурора Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сенаторы проголосовали за кандидатуру Асылова на пост генпрокурора РК. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального прокурора РК. 

Напомним, 25 февраля Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности генпрокурора РК.
 

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В МО РК разработали изменения в законодательство по вопросам службы в резерве

03.03.2022, 21:24 6151
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Министерством обороны разработан проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам введения службы в резерве", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Целью законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Принятие проекта закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей человеческими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов до 25 марта текущего года.
 
С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания.
 
1 марта премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление правительства от 24 февраля 2022 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". Планируется призвать в Вооруженные силы 150 офицеров запаса и в Пограничную службу КНБ - 40 офицеров. 
 

В КГД предупредили о рисках при покупке авто из Грузии и Азербайджана

03.03.2022, 19:29 8836
В КГД предупредили о рисках при покупке авто из Грузии и Азербайджана
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что в последнее время участились случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии и Азербайджана, пребывающих на территорию Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такие автомашины в случае ввоза для временного пользования в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги.
 

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - напомнили в КГД.

 
В ведомстве добавили, что после ввоза иностранных авто для личного пользования, иностранцы, которые их завезли, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). Это дает основание полагать, что эти автомобили были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи гражданину РК и поставки на учет на территории Казахстана без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.
 
Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию РК ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождение на территории РК.
 
В КГД напоминают, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию ЕАЭС, из третьих стран, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.
 
На таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза, на срок не более одного года.
 
При этом, продажа по доверенности таких авто под запретом и правом управления этим транспортным средством обладает только сам декларант.
 
По окончанию срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС и при не вывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС.
 
Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении этих авто будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза (предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, а также предусмотрено взыскание таможенных платежей за нарушение срока временного ввоза в стоимости полного таможенного оформления данных транспортных средств).
 

Токаев поручил пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год

03.03.2022, 17:56 12036
Токаев поручил пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Высшего совета по реформам поручил правительству пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год с учетом применяемых санкций в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий", - заявил президент. 

 
По его словам, правительство должно работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом.
 
В рамках основной части заседания Высшего совета были рассмотрены три вопроса: об укреплении доходной части государственного бюджета, совершенствовании инвестиционной политики, реформировании АО "Самрук-Казына".
 
По первому вопросу, касающемуся подходов к укреплению доходной части государственного бюджета, с докладом выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
 
По его словам, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в 3 раза по всем видам твердых полезных ископаемых, что позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.
 
Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля.
 
По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.
 
Далее был рассмотрен вопрос о формировании новых подходов к инвестиционной политике. В рамках концепции инвестиционной политики предусматривается дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, содействие росту инвестиционной активности частного сектора и глубокая интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.
 

О ходе реформирования АО "Самрук-Казына" отчитался председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. Он обозначил такие ключевые приоритеты программы, как обеспечение прозрачности процесса закупок, устранение барьеров для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал. Такие компании, как АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "KEGOC", АО "QazaqGaz", будут выведены на IPO. Благодаря этому "Самрук-Казына" сможет направить в Национальный фонд 500 млрд тенге",- сообщает Акорда.

 
Программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более 8 миллиардов долларов США, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 триллиона тенге и создание 5 000 новых рабочих мест. Для каждой портфельной компании будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности и оптимизированы маршруты поставок, а также приняты антикоррупционные меры. К примеру, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда. Экономический эффект от этой процедуры только в этом году превысит 2 миллиарда тенге.
 
По итогам заседания глава государства поручил на базе экономического анализа подготовить пакет мер поддержки предприятий и в случае необходимости отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве. Он будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана. 
 

Умаров поручил МИОР узаконить институт петиций в Казахстане

03.03.2022, 17:35 12806
Умаров поручил МИОР узаконить институт петиций в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сегодня на коллегии ведомства распорядился разработать пакет документов по узакониванию института петиций в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля", - цитирует главу МИОР РК Zakon.kz.



Напомним, 12 января, после беспорядков, Умаров заявил, что Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. 
 

Оралов представил будущего депутата партии "Аманат" Аманжола Алтая

03.03.2022, 16:10 15841
Оралов представил будущего депутата партии "Аманат" Аманжола Алтая
Фото: facebook/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Исполнительный секретарь партии "Аманат" Асхат Оралов сегодня представил будущего депутата партии - мажилисмена парламента РК Аманжола Алтая, передает KAZAKHHSTAN TODAY. 
 

Аманжола Алтая знаю давно. Я знаю не только известного поэта, но и гражданина, который всегда выступает за интересы народа. Человек, который всегда был рядом со страной, и умел быть с партией даже в трудную минуту, и был примером для молодежи, идущей по его стопам", - написал Оралов в Facebook

 
По его словам, Алтаю сегодня был передан свободный мандат партии. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.
 

Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией", - написал Оралов. 


Ранее сообщалось, что партия Nur Otan была официально переименована в Amanat. 
 

Токаев и Мирзиеев обсудили торговое сотрудничество на фоне обострения геополитической ситуации

03.03.2022, 15:07 17801
Токаев и Мирзиеев обсудили торговое сотрудничество на фоне обострения геополитической ситуации
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Сегодня состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры двух стран подробно обсудили состояние торгово-экономических связей в контексте нынешнего обострения геополитической ситуации, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Мирзиеева в Казахстан.
 
Также президенты договорились о дальнейшем взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.
 

Законопроект по вопросам воинской службы сенат вернул в мажилис

03.03.2022, 14:49 18931
Законопроект по вопросам воинской службы сенат вернул в мажилис
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Сегодня в ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы вернули законопроект по вопросам воинской службы в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предусматривает вопросы соцзащиты сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, регламентирует некоторые вопросы прохождения ими службы, сообщили в пресс-службе палаты.
 
При рассмотрении в сенате в документ было решено внести ряд поправок, связанных с необходимостью обеспечения комплексного подхода в вопросах регулирования прав военнослужащих. В связи с этим на заседании палаты законопроект был возвращен в мажилис.
 

Работа военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов очень ответственна. Поэтому правовая, материальная и социальная защита их и членов их семей - одна из важных задач государства. Данный законопроект предусматривает дополнительные меры поддержки военнослужащих в вопросе жилищных отношений, а также совершенствование порядка прохождения службы военными и сотрудниками специальных государственных органов", - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания.

 
Законопроектом совершенствуется порядок жилищных выплат, обеспечения жилищем сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а в случае их гибели - членов семей. Теперь сотрудники спецгосорганов и военнослужащие, у которых в семье есть ребенок с инвалидностью, в том числе ребенок с инвалидностью с детства независимо от возраста, смогут приватизировать безвозмездно занимаемые ими служебные жилища. Таким образом, принятие законопроекта позволит улучшить социальную защищенность сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а также членов семьи - в случае их гибели.
 
Кроме того, дополняются обязанности военнослужащих в части соблюдения ими служебной этики, обеспечения сохранности военного имущества и другие. На правительство возлагается порядок определения военно-патриотического воспитания граждан. Эти и другие нормы прописаны в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих".
 
Законопроект будет принят парламентом и направлен на подпись президенту Казахстана, если мажилисмены согласятся с поправками сената.
 

Назначен председатель правления НК "Казахстан инжиниринг"

03.03.2022, 13:32 21531
Назначен председатель правления НК "Казахстан инжиниринг"
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Решением совета директоров Темиржан Абдрахманов назначается на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что Мухтар Керейбаев был освобожден от должности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг". 
 
Темиржан Абдрахманов родился в 1987 году в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Университет Нархоз, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности менеджера управления международных проектов и сотрудничества АО "НАК "Казатомпром". 
 
В 2010-2015 годы работал на различных должностях в ТОО "АППАК" (Казатомпром), ЮКО. 
 
В 2015-2017 годы - директор департамента стратегического развития, маркетинга и инноваций АО "Волковгеология" (Казатомпром). 
 
В 2017-2020 годы - заместитель генерального директора АО "Самрук-Казына Контракт". С июня 2020 года по настоящее время являлся заместителем генерального директора АО "Самрук-Казына Бизнес Сервис".
 

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