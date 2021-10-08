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Сенат одобрил Соглашение об объединенной системе связи вооруженных сил СНГ

07.10.2021, 11:18 36424
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - В ходе пленарного заседания сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал Соглашение о совместной системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с соглашением стороны создают cовместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств-участников Соглашения.
 
В Совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств-участников Соглашения. Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной системы связи определяются Положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ", - говорится в заключение. 

 

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    В Акмолинской области проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

    08.10.2021, 10:16 44524
    В Акмолинской области проходит марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»
    КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области активно продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел и поселков, передовики агропромышленного комплекса.
     
    Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии и ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей. 
     
    Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, а также приобрести по низким ценам свежую качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания.
     
    Приветствуя участников, заместитель акима района Алма Айткужинова выразила слова благодарности ветеранам труда за весомый вклад в социально-экономическое развитие сельских населенных пунктов.
     

    Именно вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, поднималась целина. Вы - поколение созидателей, подарившее народу Независимого Казахстана многочисленные примеры трудового героизма, истинного патриотизма, любви к родной земле. И сегодня вы также не остаетесь в стороне, принимая активное участие в жизни района", - отметила заместитель руководителя региона.

     
    В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.
     
    Все мероприятия проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
     

    Мамин доложил Токаеву о стабилизации цен на социально значимые продукты

    07.10.2021, 19:28 126685
    Мамин доложил Токаеву о стабилизации цен на социально значимые продукты
    Фото: Акорда
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today. 
     
    Премьер-министр проинформировал президента о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек - 34%, реанимационных - 32%, сообщает пресс-служба Акорды.
     
    Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Как доложил Аскар Мамин, на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 миллиона человек, вторым компонентом - 6,7 миллиона. В IV квартале ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 миллиона казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.
     
    Кроме того, президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 миллиона граждан.
     
    Аскар Мамин также проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.
     
    Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики. В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 году.
     

    Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана

    07.10.2021, 19:02 132625
    Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту Пакистана Арифу Алви в связи с разрушительным землетрясением в провинции Белуджистан в юго-западной части страны, которое повлекло многочисленные жертвы, передает Kazakhstan Today. 
     

    От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.

     

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