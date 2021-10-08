Сенат одобрил Соглашение об объединенной системе связи вооруженных сил СНГ

В ходе мероприятий благодарственными письмами акима района и ценными подарками были награждены 40 представителей сельскохозяйственной отрасли, в числе которых передовики производства, руководители крестьянских хозяйств, работники предприятий и учреждений.

Как сообщили в отделе внутренней политики района, жители смогли ознакомиться с интересными фактами из истории сел и поселков, элементами народного ремесла, а также приобрести по низким ценам свежую качественную мясную, молочную и плодоовощную продукцию, мед, выпечку, кондитерские изделия, овощные соленья, варенье из ягод и другие продукты питания.

Для участников и гостей были организованы выставки, фотогалерии и ярмарки сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей.

В Жанаесильском и Нуресильском сельских округах состоялись кустовые торжественные собрания по демонстрации достижений аулов. Гостями мероприятий стали ветераны труда, труженники сел и поселков, передовики агропромышленного комплекса.

КОКШЕТАУ. 8 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области активно продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В рамках проекта различные мероприятия прошли в Целиноградском районе, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, ходе уборочной кампании, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр проинформировал президента о стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным правительства, за последний месяц заболеваемость в стране снизилась в 1,7 раза. Уровень репродуктивности составляет 0,94, загруженность инфекционных коек - 34%, реанимационных - 32%, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства сообщили о продолжении планомерной работы по вакцинации населения. Как доложил Аскар Мамин, на сегодняшний день первым компонентом привито более 7,7 миллиона человек, вторым компонентом - 6,7 миллиона. В IV квартале ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины Pfizer. Всего до конца года для более чем 13,3 миллиона казахстанцев будет обеспечена возможность вакцинации препаратами QazVaс, Спутник V, Sinopharm, Hayat-Vax, SinoVac и Pfizer.

Кроме того, президенту доложили о вакцинации населения против гриппа. К настоящему времени прививки получили свыше 694 тысяч человек, всего планируется вакцинировать 2,5 миллиона граждан.

Аскар Мамин также проинформировал главу государства о ходе уборочной кампании, работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Президенту доложили о работе по привлечению качественных инвестиций в перспективные отрасли экономики. В целях дальнейшей диверсификации национальной экономики и обеспечения устойчивости ее роста правительством ведется работа по доведению объема прямых иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов в год и повышению уровня инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП уже к 2025 году.