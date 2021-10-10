Сенат ратифицировал соглашение о совместном инженерном подразделении СНГ

ТУРКЕСТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек ознакомился с ходом реализации предвыборной программы партии в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятое несколько лет назад Елбасы, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым решение о возрождении Туркестана стало историческим событием не только для нашей страны, но и всего тюркского мира. За короткий срок древний город и один из важнейших духовных центров всего тюркского мира значительно преобразился", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" до 2025 года в регионе также планируется реализация множества социальных и культурных проектов.

Так, из 1956 запланированных на 5 лет мероприятий в области уже исполнено более чем 20%. Построено 364 тысячи квадратных метров жилья, 15 новых школ, 8 объектов культуры. До конца года доступ к качественной питьевой воде получат 717 населенных пунктов, еще 65 тысяч жителей региона будут обеспечены природным газом.

До 2025 года в области также планируется строительство 66 объектов здравоохранения. Сегодня Бауыржан Байбек осмотрел Центральную городскую больницу, построенную в Туркестане в рамках предвыборной программы партии.

С медицинскими работниками обсудили проблемы в сфере здравоохранения, в том числе нехватку квалифицированных специалистов. Для решения данного вопроса партия ставит конкретные цели. В частности, будет увеличено количество грантов на подготовку медицинских работников узкой специализации, включая детских врачей. Заработная плата врачей уже к 2023 году повысится в 2,5 раза, составив не менее 550 тысяч тенге, среднего медперсонала – не менее 190 тысяч тенге. В опорных и спутниковых сёлах будут открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. В целом объём финансирования здравоохранения из всех источников будет доведён до 5% от ВВП", - написал он на своей странице в Facebook .

В этот же день Бауыржан Байбек принял участие в благотворительном показе для детей из многодетных и малообеспеченных семей дублированного на государственный язык мультфильма "Жан" голливудской кинокомпании "Disney". Это oдна из 37 зарубежных кинокартин, дублированных выпускниками программы "Болашак" по самым высоким международным стандартам с английского на казахский язык.

Как отметил первый зампред партии, в рамках проекта "Бакытты отбасы" "Nur Otan" усилит работу по выявлению и поддержке одарённых детей, будут открыты спортивные секции и детские кружки. Для оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по всей стране будут открыты 234 специальных центров.

В ходе поездки в Туркестанскую область Бауыржан Байбек также встретился с участниками международного молодежного форума "Jastar-Otanga!".



