Сенат одобрил три соглашения между Казахстаном и Иорданией

Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Сенат ратифицировал три соглашения между Казахстаном и Иорданией - о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц и о передаче осужденных, передает Kazakhstan Today.

Палата приняла законы о ратификации трех соглашений между Казахстаном и Иорданией в правовой сфере, подписанных 1 ноября 2017 года в Астане", - сообщила пресс-служба сената.

В частности, Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлено на оказание договаривающимися государствами помощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам. Документ регламентирует проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа.

Сенатор Владимир Волков отметил важность и необходимость этого соглашения в связи с постоянным ростом экономических, культурных, хозяйственных, деловых связей нашей страны. По официальным данным, которые привел депутат, по состоянию на 1 октября 2018 года Казахстан посетили 6,8 млн иностранцев из 195 стран мира, в том числе 616 граждан Иордании (в 2017 году - 7,7 млн человек, из них 945 граждан Иордании). Выезжали в другие страны около 8,2 млн казахстанцев (в 2017 году - 10,3 млн человек).

Казахстанцы, находясь за границей, попадают в разные жизненные ситуации. По данным депутата, в настоящее время 947 граждан РК осуждены за рубежом. 1169 иностранцев осуждены в нашей стране. Все они без исключения нуждаются в правовой помощи, считает сенатор.

Говоря об эффективности подобных договоров, Волков также привел статистические данные. По его словам, в 2018 году компетентными органами иностранных государств исполнено 59 следственных поручений правоохранительных органов Республики Казахстан об оказании помощи по уголовным делам в отношении граждан нашей страны. В 2017 году их было 291. В свою очередь, рассмотрено 384 аналогичных ходатайств, поступивших из иностранных государств. В 2017 году - 591.

Сенаторы одобрили и казахстанско-иорданское Соглашение о выдаче лиц, которое определяет условия выдачи договаривающимися государствами лиц, находящихся на их территории, которые разыскиваются в целях уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение на территории запрашивающей стороны.

Двустороннее Соглашение о передаче осужденных лиц устанавливает, что передача может быть осуществлена при условии письменного согласия осужденного лица или его законного представителя и согласии обеих сторон на передачу. Стороны вправе в соответствии со своим национальным законодательством осуществить помилование, амнистию или смягчение наказания в отношении переданного осужденного лица.

Кроме этого, как сообщалось ранее, на заседании сената принят закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности" и межправительственное казахстанско-белорусское Соглашение о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности.

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