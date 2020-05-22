Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда РК

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Сенат освободил от должностей двух судей Верховного суда Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Депутаты сената на пленарном заседании проголосовали за постановление об освобождении от должностей судей Верховного суда РК Жумагулова Бауыржана и Смаилова Аскара.





Указом президента Смаилов Аскар назначен председателем суда в Алматы, а Жумагулов Бауыржан в Атырауской области. В связи с этим председатель Высшего судебного совета РК Талгат Донаков попросил дать согласие на их освобождение.





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