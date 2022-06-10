Сенат принял закон об улучшении качества жизни лиц с инвалидностью

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, где сенаторы приняли ряд законов, в том числе направленный на улучшение качества жизни людей с инвалидностью, сообщили в сенате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев рассказал об итогах референдума и подчеркнул, что народ Казахстана поддержал инициативы президента страны Касым-Жомарта Токаева по созданию Нового Казахстана. Впереди важная задача - реализация волеизъявления народа, считает председатель сената.

Как отметил президент страны, конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Это ставит большие и ответственные задачи перед парламентом. Исходя из внесенных в Конституцию изменений необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в национальное законодательство. Предстоит перестроить работу сената. Наша главная цель - формирование демократического, правового, справедливого и социального государства", - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания сенаторы в первом чтении рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы".

В части энергосбережения и повышения энергоэффективности документ предусматривает ряд важных изменений. При принятии законопроекта ожидается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля - профилактического контроля без посещения субъектов. Также предлагается введение энергоэффективных закупок товаров, работ и услуг для госучреждений, предприятий и субъектов квазигосударственного сектора. Сенаторы, одобрив данный законопроект, направили его на рассмотрение во втором чтении.

В ходе заседания также был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности".

Законопроект предусматривает дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей рынок страхования и ценных бумаг, а также сферу банковской деятельности. Законопроектом предусмотрены внедрение новых продуктов, оптимизация отдельных требований и цифровизация услуг, а также дополнительные механизмы для дальнейшего повышения качества защиты прав потребителей и инвесторов. Со своей стороны сенат также предлагает пересмотреть некоторые нормы законопроекта", - сказал спикер сената, комментируя данный законопроект.

В частности, сенаторы предложили ввести упрощенный порядок урегулирования страхового случая при транспортном происшествии. Также они отметили необходимость внедрения практики обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом всех страховых споров. Законопроект, включающий в себя эти и ряд других поправок, предложенных сенаторами, был возвращен в мажилис.

Также на заседании палаты сенаторы рассмотрели и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью". Данный закон был инициирован депутатами парламента.

В случае подписания главой государства закона люди с инвалидностью по слуху в суде смогут бесплатно пользоваться услугами специалиста жестового языка, а также использовать сурдотехнические и тифлотехнические средства. А людям, в одиночку воспитывающим детей с инвалидностью, либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью, будет оказываться безвозмездная юридическая помощь. Уполномоченный орган в области социальной защиты населения будет наделяться компетенцией по разработке и утверждению порядка назначения внештатных советников министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности.

Кроме того, усилится поддержка социальных предпринимателей. Часть расходов недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры, перечисляемых в местный бюджет, будет направляться на поддержку субъектов социального предпринимательства, трудоустраивающих людей с инвалидностью.

Данный закон призван решить ряд вопросов в области защиты и поддержки людей с инвалидностью. Также предусматривается дальнейшее совершенствование механизмов реализации социальной политики в данном направлении. Не остались без внимания вопросы формирования безбарьерной среды. Надеемся, что в дальнейшем данный закон будет способствовать более эффективному обеспечению прав людей с инвалидностью. А сенаторы будут постоянно держать эти вопросы на контроле и продолжать соответствующую законодательную работу", - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. В частности, Дана Нуржигитова предложила главе правительства рассмотреть вопрос снижения возраста выхода женщин на пенсию до 58 лет.

Депутат Абдалы Нуралиев призвал на должном уровне отметить 90-летие известного казахского писателя Шерхана Муртазы. В связи с этим сенатор озвучил ряд конкретных предложений.