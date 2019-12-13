Сенат принял законы, предусматривающие новые подходы оказания АСП

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании приняли законы "Об обязательном социальном страховании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования", передает Kazakhstan Today.

Первый закон направлен на усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами соцвыплат, а также на обеспечение роста средних размеров соцвыплат с 2020 года. В документе пересмотрены параметры, которые используются при назначении социальных выплат по утрате трудоспособности, потере кормильца и потере работы. Это позволит увеличить данные выплаты в среднем на 30%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, второй закон предусматривает внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания адресной социальной помощи (АСП) и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей.

В частности, законом предусмотрено с 1 января 2020 года выплачивать госпособие семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4 детьми - 42 496 тенге; с 5 детьми - 53 127 тенге; с 6 детьми - 63 757 тенге; с 7 и более детьми - 74 388 тенге.

Также новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП - среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности.

Также усилены требования к трудоспособным гражданам: в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье. Срок проведения обследования материального положения семьи увеличен с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.

В рамках предоставления гарантированного социального пакета детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечивать продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями. В возрасте от 6 до 18 лет - горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Кроме того, законом предусмотрено введение механизма возмещения стоимости технических средств реабилитации (ТСР) в пределах средних цен, зарегистрированных на портале социальных услуг, который будет запущен с 1 января 2020 года. При этом лица с инвалидностью получают возможность доплатить разницу самостоятельно при выборе более дорогих товаров и услуг.

Создание портала позволит сократить сроки бизнес-процессов предоставления ТСР и оказания специальных соцуслуг от 8 месяцев до 1-2 недель посредством проактивного формата их назначения. Также портал решит проблемы несоответствия услуг и средств реабилитации индивидуальным потребностям их получателей, поскольку инвалиды смогут самостоятельно выбирать необходимый вид товара и услуги", - отметили в министерстве.

По информации пресс-службы, в целях бесперебойного обеспечения в 2020 году товары и услуги реабилитации будут предоставляться инвалидам на альтернативной основе - через портал и по действующей системе проведения процедур госзакупок. Полный переход на проактивный формат через портал предусмотрен с 2021 года.

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