Сенат ратифицировал соглашение о статусе города Байконура

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Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года", передает Kazakhstan Today.

Протокол был подписан 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает дополнительное включение в перечень государственных органов Республики Казахстан, функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 государственных органов. Таким образом, в Байконуре будут функционировать 18 государственных органов Казахстана, проинформировали ранее в пресс-службе сената.

В частности, как уточнила палата, перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконура на период аренды комплекса "Байконур" дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, Министерства юстиции, Комитета национальной безопасности, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и другими.

Вступление в силу Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества между двумя государствами по комплексу "Байконур", подчеркнули в сенате.

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