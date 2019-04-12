Сенат ратифицировал соглашение о статусе города Байконура

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Протокол был подписан 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге. Документ предусматривает дополнительное включение в перечень государственных органов Республики Казахстан, функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 государственных органов. Таким образом, в Байконуре будут функционировать 18 государственных органов Казахстана, проинформировали ранее в пресс-службе сената.
В частности, как уточнила палата, перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконура на период аренды комплекса "Байконур" дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, Министерства юстиции, Комитета национальной безопасности, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и другими.
Вступление в силу Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества между двумя государствами по комплексу "Байконур", подчеркнули в сенате.
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