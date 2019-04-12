Сенат ратифицировал соглашение с Таджикистаном о безвозмездной военно-технической помощи

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы сената, соглашение было подписано в Астане 27 декабря 2018 года в реализацию поручения президента РК и запроса таджикской стороны об оказании военно-технической помощи.

Соглашение предусматривает разовую передачу таджикской стороне военного имущества: боеприпасов, авиационных средств поражения, артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и биологической защиты и другие", - уточнили в сенате.

По условиям соглашения Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" Жамбылской области до станции "Рохати" города Душанбе. В свою очередь таджикская сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в Республике Таджикистан, а также обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

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