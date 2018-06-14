Сенат вернул в мажилис поправки в законодательство о выборах

Астана. 14 июня. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Законопроектом, в частности, вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан". Документ предусматривает введение пропорциональной системы выборов депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам; упразднение окружных избирательных комиссий; осуществление полномочий на профессиональной основе двумя членами территориальных избирательных комиссий, сообщили в пресс-службе сената.

В соответствии с документом, планируется внедрение элементов цифровизации в выборный процесс. Регламентируется проведение предвыборной агитации в электронных СМИ, а также уточняется порядок отзыва аккредитации международных наблюдателей.

Законопроектом также вносятся поправки в Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" касательно государственного символа РК в виде Государственного Герба, согласно которым надпись "Казакстан" излагается латинскими буквами.

Как проинформировали в пресс-службе, в ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений. Вносимые поправки в целях сохранения действующего порядка избрания на должность и освобождения от должности предусматривают исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Кроме того, рассмотрен в двух чтениях проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов". Поправки в Бюджетный кодекс обусловлены возможностью расходования средств местного бюджета на обучение избирателей и членов избирательных комиссий.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях связаны с установлением ответственности за нарушение порядка опубликования или выпуска в эфир агитационных материалов кандидатов, политических партии, участвующих в выборах, а также условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами.

В связи с введением пропорциональной системы выборов депутатов маслихата, избираемых по партийным спискам, предлагается блок поправок в законы "О местном государственном управлении и самоуправлении", "О политических партиях" и "О государственной службе".

Депутаты сената одобрили законопроект в первом чтении. Вместе с тем в ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний комитета возникла необходимость внесения изменений, предусматривающих сохранение действующего порядка избрания на должность, освобождения от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа. В соответствие с регламентом документ с поправками сенаторов направлен в мажилис.

В пресс-службе также проинформировали, что направлены в мажилис и поправки в законодательство по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг.

Поправки касаются: предоставления органам национальной безопасности права получать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, в том числе тайну страхования, в отношении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств без санкции прокурора. Регулируется деятельность и требования к объединению актуариев, страховым (перестраховочным) организациям, страховому омбудсмену. Уточняются отдельные нормы, касающиеся деятельности Фонда гарантирования страховых выплат и вносятся другие поправки.

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