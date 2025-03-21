20.03.2025, 13:30 41471
Сенаторы вернули новый Водный кодекс в мажилис на доработку
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.
Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.
Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.
Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.
С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.
Ранее мажилисмен заявил, что в Казахстане до 80% воды с каналов уходит на теневой рынок.
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20.03.2025, 19:09 25991
В Алматы в госсобственность передали недвижимость стоимостью более 1 млрд тенге
Объект передан на баланс государства для дальнейшего использования и реализации
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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы восстановила законность в вопросе передачи ранее конфискованного имущества, приобретенного преступным путем, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В 2017 году приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы организованная преступная группа и лжепредприниматели осуждены к различным срокам лишения свободы.
Преступники, заключая фиктивные сделки, легализовали деньги, полученные незаконным путем. Причиненный государству ущерб составил 27,7 млрд тенге.
В рамках уголовного дела конфискованы земельные участки с домостроениями.
Однако прокуратурой города установлено, что один из объектов недвижимости стоимостью более 1 млрд тенге на протяжении более двух лет не передавался в государственную собственность, а исполнительное производство по его конфискации было незаконно прекращено.
По акту надзора прокуратуры города исполнительное производство возобновлено, и постановлением акимата земельный участок с домостроением передан на баланс государства для дальнейшего использования и реализации.
С 2022 года государству и субъектам квазигосударственного сектора возвращены активы на сумму более 1,12 трлн тенге. Об этом сообщил на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.
20.03.2025, 17:24 29591
Научно-технический инновационный центр водородной энергетики создадут в Казахстане
Проект станет важным шагом в реализации стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году
Фото: gov.kz
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Пекин. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине подписали меморандум о сотрудничестве между Национальным ядерным центром Республики Казахстан, компанией China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и Шанхайским университетом Цзяотун, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
В рамках данного соглашения стороны договорились о создании Научно-технического инновационного центра водородной энергетики Центральной Азии в Курчатове, области Абай. Этот центр станет ключевой научной и технологической площадкой для проведения исследований и разработок в области водородных технологий, тестирования и внедрения передовых решений в энергетическом секторе", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что создание центра направлено на развитие международного сотрудничества в области "зеленой" энергетики, повышение конкурентоспособности Казахстана в сфере водородных технологий, подготовку высококвалифицированных специалистов, а также даст импульс в реализации инновационных проектов.
Проект станет важным шагом в реализации стратегии Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и продвижению экологически чистых технологий в энергетическом секторе", - добавили в Минэнерго.
Ранее президент подписал указ о создании Агентства по атомной энергии.
20.03.2025, 17:01 30231
Токаеву доложили о паводковой ситуации в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым был проинформирован о паводковой ситуации, сообщает Акорда.
По словам министра, в стране сохраняется стабильная ситуация. В круглосуточном режиме обеспечена готовность сил и средств к эвакуации населения и переброске техники. Под контролем находятся восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, для повышения оперативности создан единый территориальный орган, исключены избыточные управленческие звенья.
Существенным достижением стало модернизированное командное управление, оснащенное цифровыми технологиями, включая онлайн-видеотрансляции с дронов и интеграцию с межведомственными сервисами. Благодаря нововведениям число происшествий сократилось на 2,8%, гибели граждан - на 10,2%, травмированных - на 8,1%", - отметили в Акорде.
Также министр рассказал о реализованных инфраструктурных проектах, в числе которых строительство пожарного депо в Астане и спасательной станции в Атырау. В частности, в 2024 году в эксплуатацию введено 14 новых пожарных депо.
Как сообщил Чингис Аринов, введена новая форма для спасателей, продолжается обновление материально-технической базы, в том числе закупка воздушных судов. Кроме того, запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары", направленная на повышение безопасности в сельской местности.
В целях подготовки к возможным стихийным бедствиям в Алматы создана Южная база оперативного назначения "Алатау", определены три площадки для временного размещения граждан. В казахстанском секторе Каспийского моря сформировано подразделение "Теңіз жасағы", специализирующееся на спасении людей и судов, терпящих бедствие. Для сопровождения гуманитарных грузов в зонах ЧС создано подразделение специального назначения "Айбат". Продолжается работа по формированию авиационных отрядов во всех регионах", - сообщили в пресс-службе.
Президент поручил уделить особое внимание противопаводковым мероприятиям и продолжить выполнение поставленных задач по модернизации системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
20.03.2025, 16:44 33376
В СКО уникальное озеро Теке вернули в госсобственность
Договор на недропользование не был расторгнут своевременно, что привело к нецелевому использованию водоема
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Петропавловск. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро Теке стоимостью 26,7 миллиарда тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры СКО, в 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке общей площадью 21,5 тыс га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок под зеркалом водного объекта.
Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда. Кроме того, хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.
После вмешательства специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем - озеро Теке возвращен в государственную собственность.
Напомним, железную дорогу от Мангышлака до Актау вернули в госсобственность.
20.03.2025, 12:46 43996
На Арале запретят все операции по недропользованию
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили поправки в закон "О недрах и недропользовании", которые запрещают любые операции по недропользованию в пределах Аральского моря.
Законом вносятся поправки, предусматривающие разрешение на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, разведке и забору подземных вод, а также старательству, добыче соли и лечебных грязей. При этом устанавливается запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря, с учетом особого экологического статуса Приаралья", - говорится в заключении сената.
В законе также предусмотрено разграничение полномочий между государственными органами в части управления подземными водами.
Функции по ликвидации и консервации бесхозных самоизливающихся аварийных гидрогеологических скважин и по проведению поисково-оценочных работ на подземные воды переданы в ведение Министерства водных ресурсов и ирригации", - сообщили в сенате.
Кроме того, уточняются полномочия государственных органов, ответственных за управление водными ресурсами.
Усилена роль бассейновых водных инспекций, которые уполномочены согласовывать разрешения на создание и размещение морских объектов, а также план горных работ, если проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых, предполагается в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов. Также поправками вносятся более четкая терминология, в частности, замена понятий "добыча" на "забор" в отношении подземных вод, позволяет разграничить водные и минерально-сырьевые ресурсы. Это исключает двусмысленность при применении норм и снижает вероятность правоприменительных ошибок", - отметили в сенате.
В целом закон призван устранить избыточное регулирование и повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования и водных ресурсов. Это создаст условия для более рационального использования подземных вод и укрепления экологической безопасности.
Напомним, в Казахстане разработали вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря. Он входит в пул проектов, которые Казахстан реализует в сотрудничестве со Всемирным банком.
20.03.2025, 12:17 43821
Платная электронная очередь появилась на пунктах пропуска Казахстана с Кыргызстаном
Утверждены автомобильные пункты пропуска
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в приказ "Об утверждении правил пропуска через государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе", передает корреспондент агентства.
В частности, утверждены автомобильные пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан с Кыргызской Республикой:
- Айша-Биби;
- Аухатты;
- Карасу;
- Кеген;
- Кордай;
- Сартобе;
- Сыпатай Батыр.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее недостатки выявили прокуроры в работе электронной очереди на казахстанско-китайской границе.
20.03.2025, 11:36 47411
Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.
Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.
Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.
Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.
При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.
20.03.2025, 11:03 36136
Сельскохозяйственная перепись пройдет в Казахстане с 1 августа
Фото: Pexels.com
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа в Казахстане, сообщает Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.
Главная цель переписи - получение детализированной информации о реальном состоянии сельского хозяйства, что позволит повысить эффективность разработки и реализации социально-экономической политики в данной отрасли.
Перепись охватит 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств по всей территории страны", - уточнила замглавы Бюро национальной статистики АСПиР Асель Шауенова.
Основные разделы переписи будут включать информацию о земельных ресурсах и их использовании, животноводстве, рыбоводстве, технических средствах, производственных помещениях, реализации сельскохозяйственной продукции, доступности инфраструктуры, трудовых ресурсах, условиях ведения хозяйства, использовании цифровых технологий и другое.
Онлайн-опрос на сайте sanaq.gov.kz стартует уже 1 августа и продлится до 31 августа 2025 года.
С теми, кто не пройдет онлайн-опрос, с 20 сентября по 20 октября будут проводить личное интервью.
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