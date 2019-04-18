Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сергей Коновалов освобожден от должности вице-министра общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.



"Постановлением правительства РК Коновалов Сергей Алексеевич освобожден от должности вице-министра общественного развития РК в связи с переходом на другую работу", - сообщила пресс-служба премьер-министра.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства