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Сергей Коновалов освобожден от должности вице-министра общественного развития

17.04.2019, 13:19 8560

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Сергей Коновалов освобожден от должности вице-министра общественного развития РК, передает Kazakhstan Today.

"Постановлением правительства РК Коновалов Сергей Алексеевич освобожден от должности вице-министра общественного развития РК в связи с переходом на другую работу", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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