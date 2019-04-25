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Сейдгапбаров назначен заведующим отделом правоохранительной системы Совбеза РК

24.04.2019, 17:18 10774
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today -Канат Сейдгапбаров назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Сейдгапбаров Канат Серикович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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