Назначен председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК

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Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития Шахмардан Байманов назначен председателем Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Шахмардан Байманов родился в 1984 году в городе Кызылорде. В 2005 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыта Ата, в 2012 году - Академию государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2005 году помощником ректора по делам молодежи Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

В 2007-2008 годы - исполнительный директор ассоциации "Центр развития молодежных инициатив" Кызылординской области.

В 2008-2012 годы - заместитель исполнительного директора, исполнительный директор Объединения юридических лиц "Конгресс молодежи Казахстана".

В 2012-2015 годы - исполняющий обязанности начальника, начальник, руководитель управления по вопросам молодежной политики Акмолинской области.

В 2015-2017 годы - председатель молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нур Отан".

В 2017-2019 годы - исполняющий обязанности заместителя акима, заместитель акима города Кызылорды.

С 2019 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.

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