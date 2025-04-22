Шесть новых водохранилищ построят в области Абай

Фото: пресс-служба акимата Астаны

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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель акима столицы. Им стал 38-летний Ильяс Багдаулетов, сообщает пресс-служба столичного акимата.





Ильяс Багдаулетов трудовую деятельность начал в 2010 году, в период с 2010 по август 2020 года занимал разные должности в госструктурах.





С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны. В последние годы занимал разные должности в государственных структурах.