Шпекбаев доложил президенту о результатах борьбы с коррупцией

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева об основных результатах работы ведомства за 7 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Алик Шпекбаев доложил об исполнении ранее данных поручений по реализации института отставки политических государственных служащих и ответственности руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции и восстановлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил важность внедрения сервисной модели работы госорганов и положительно оценил взаимодействие Агентства с гражданским обществом, проводимую работу по превенции коррупции и продвижению идеологии добропорядочности.

В завершение встречи глава государства отметил необходимость скорейшей законодательной реализации поручений, данных в ходе состоявшегося 19 августа совещания по противодействию коррупции, направленных на усиление ответственности за коррупционные нарушение и повышение эффективности общественного контроля", - информирует пресс-служба.

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