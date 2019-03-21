Шукеев избран председателем Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан"

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На повестке дня были рассмотрены вопросы об избрании председателя Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан", о ходе выполнения поручений председателя партии Н.А. Назарбаева, внесении изменений и дополнений в состав политического совета областного филиала партии.
На собрании секретарь партии Каныбек Жумашев, поздравив общественность с праздником Наурыз мейрамы, внес предложение по первому пункту повестки дня.
"По согласованию с председателем партии Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на должность председателя областного филиала партии мы предлагаем кандидатуру акима Туркестанской области Шукеева Умирзака Естаевича", - сказал он.
Участники конференции единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру, после чего секретарь партии поздравил нового председателя Туркестанского областного филиала партии и вручив ему соответствующее удостоверение.
В свою очередь, глава региона выразил благодарность за оказанное доверие, отметив, что он с честью выполнит возложенные на него задачи.
"Вчера Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял историческое решение. Страна вступила в новый этап развития. Благодаря его титаническому труду, Казахстан укрепил независимость, определил границы, превратился в сильное государство, признанное миром. Общественность Туркестанской области высоко оценивает его заслуги перед страной. На съезде партии "Нур Отан" определены конкретные работы и планы, направленные на повышение благосостояния страны и развитие регионов. Эти задачи поставлены перед партией, исполнительной властью и всеми нами. Мы приложим все усилия в этом направлении, в том числе по улучшению условий жизни населения и повышению доходов страны", - сказал Умирзак Шукеев.
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