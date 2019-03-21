Шукеев избран председателем Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан"

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Туркестан. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на внеочередной ХХХVІІ конференции Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан" избран председатель областного филиала партии, передает Kazakhstan Today.

На повестке дня были рассмотрены вопросы об избрании председателя Туркестанского областного филиала партии "Нур Отан", о ходе выполнения поручений председателя партии Н.А. Назарбаева, внесении изменений и дополнений в состав политического совета областного филиала партии.

На собрании секретарь партии Каныбек Жумашев, поздравив общественность с праздником Наурыз мейрамы, внес предложение по первому пункту повестки дня.

"По согласованию с председателем партии Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на должность председателя областного филиала партии мы предлагаем кандидатуру акима Туркестанской области Шукеева Умирзака Естаевича", - сказал он.

Участники конференции единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру, после чего секретарь партии поздравил нового председателя Туркестанского областного филиала партии и вручив ему соответствующее удостоверение.

В свою очередь, глава региона выразил благодарность за оказанное доверие, отметив, что он с честью выполнит возложенные на него задачи.

"Вчера Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял историческое решение. Страна вступила в новый этап развития. Благодаря его титаническому труду, Казахстан укрепил независимость, определил границы, превратился в сильное государство, признанное миром. Общественность Туркестанской области высоко оценивает его заслуги перед страной. На съезде партии "Нур Отан" определены конкретные работы и планы, направленные на повышение благосостояния страны и развитие регионов. Эти задачи поставлены перед партией, исполнительной властью и всеми нами. Мы приложим все усилия в этом направлении, в том числе по улучшению условий жизни населения и повышению доходов страны", - сказал Умирзак Шукеев.

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