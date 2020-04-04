Шымкент закроют на карантин 4 апреля

Шымкент. 3 апреля. Kazakhstan Today - Шымкент с 4 апреля закроют на карантин, передает Kazakhstan Today.









Как сообщили в городском акимате, в городе уже введен ряд ограничительных мер, однако не все до конца понимают всю серьезность ситуации - большой поток людей продолжается. В целях недопущения распространения инфекции в данный момент закрыты на карантин улица Тайманова, на которой проживали зараженные, и две прилегающие к ней улицы - Сарсенбаева и Сулейменова. Выставлено семь блокпостов. Решается вопрос с обеспечением продуктами жителей 70 домов карантинного участка. Проводятся все профилактические мероприятия.

Исходя из этой ситуации, а также на основе опыта других крупных городов Казахстана, аким Шымкента, по согласованию с госкомиссией, объявил о начале карантина с 21.00 4 апреля", - проинформировали в акимате.





Первое. В период карантина будет приостановлена деятельность всех организаций (независимо от формы собственности) за исключением перечня организаций, указанных в постановлении главного санитарного врача города Шымкента (опубликовано на официальном сайте акима города Шымкента https://shymkent.gov.kz/ru/news/2100 и в социальных сетях).

Приостанавливается функционирование общественных мест отдыха, включая парки и уличные игровые детские площадки.

Второе. Вводится запрет на въезд в город и выезд из него граждан (в том числе в пешем порядке) и всех видов транспортных средств, за исключением лиц, организаций, указанных в постановлении.

Третье. Вводится полный запрет на передвижение по маршрутам микроавтобусов с заменой их на автобусы. Городской транспорт будет функционировать с 07.00 до 19.00.

Четвертое. Усиливаются работы по дезобработке всей территории города.

Пятое. Полностью ограничено передвижение граждан. Это сделано для того, чтобы создать условия для полной самоизоляции. Ограничение не касается медиков, представителей правоохранительных органов, коммунальных служб и сотрудников, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Остальные граждане из дома смогут выходить за приобретением продуктов, лекарств и получением медуслуг, услуг банков.

Предупреждая всевозможные слухи и одновременно опровергая фейковую информацию, которая в последние дни распространяется в мессенджерах, комендантского часа на территории города пока нет.

Нарушителей карантинного режима будут выявлять представители правоохранительных органов.

Шестое. На период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города лицам старше 55 лет рекомендовать не выходить на улицу без крайней необходимости.

Седьмое. Все организации, указанные в перечне, должны обеспечить сотрудников справками с места работы.

Восьмое. Режим работы продуктовых рынков остается прежним – с 10.00 до 18.00, продуктовых магазинов, расположенных в шаговой доступности - с 10.00 до 21.00.

Девятое. Все точки общепита переходят на работу в режиме доставки с применением онлайн-заказов с 10.00 до 22.00.

Десятое. Вводится запрет на передвижение по городу на личном автотранспорте. Это не касается сотрудников организаций, указанных в перечне, которые вынуждены ехать на работу и обратно. Для этого им необходимо иметь с собой справку с места работы.

Кроме того, можно выезжать за продуктами и товарами первой необходимости и медицинскими изделиями в магазины и аптеки, расположенные вблизи от дома или работы, а также если вам экстренно нужно проехать в медучреждение.

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