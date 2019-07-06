Си Цзиньпин поздравил Назарбаева по случаю празднования Дня столицы и дня рождения

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева по случаю празднования Дня столицы и дня рождения, сообщается на официальном сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today.

В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчеркнул важность развития отношений между Китаем и Казахстаном.

"Китай и Казахстан являются дружественными соседями и всесторонними стратегическими партнерами. За 27 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, китайско-казахстанские отношения осуществили скачок в развитии. Непрерывно укрепляется политическое взаимодоверие двух стран, последовательно углубляется совместное строительство "Одного пояса, одного пути", осуществляется высокоэффективное и тесное взаимодействие по международному сотрудничеству. В апреле текущего года Вы посетили Китай с визитом и приняли участие во 2-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь", по итогам визита были достигнуты плодотворные результаты. Я провел с Вами дружественные переговоры, и наградил Вас орденом "Дружбы" Китайской Народной Республики, тем самым продемонстрировав высокий и особый уровень китайско-казахстанских отношений", - говорится в телеграмме.

Кроме того, в адрес Первого Президента Республики Казахстан поступило поздравление от президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова. В своем письме он отметил, что именно благодаря усилиям Елбасы столица Казахстана превратилась в самый красивый город в Центральной Азии, а также стала международной финансовой площадкой и городом мира.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения и празднования Дня столицы Республики Казахстан. Вы мудрый и прозорливый человек, который своими большими усилиями и добрыми делами стремится к благосостоянию не только народа Казахстана, но и народов всей Центральной Азии. С Вашим именем, народ Казахстана связывает все серьезные социальные и экономические реформы, происходящие в стране с момента обретения независимости, и высоко ценит активный вклад в процветание народа", - говорится в письме.

Первого Президента Казахстана также поздравил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В этот знаменательный для Вас, Ваших родных, близких и друзей день от всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо казахстанского народа, который с большим почтением и уважением относится к своему Елбасы. Пользуясь возможностью, хотел бы отметить успешное развитие таджикско-казахстанских взаимоотношений в формате стратегического партнерства", - пишет Э. Рахмон.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул заслуги Нурсултана Назарбаева в социально-экономическом развитии страны и государственном строительстве.

Хотел бы особо отметить Ваш значительный вклад в углубление партнерских и союзнических отношений, связывающих Россию и Казахстан. Важно, что Вы продолжаете уделять внимание укреплению российско-казахстанского сотрудничества, будете и впредь заниматься продвижением евразийской интеграции на посту Почетного Председателя Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в телеграмме Д. Медведева.

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