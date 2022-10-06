Сила Казахстана заключена в людях - Токаев

ПАВЛОДАР. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественность Павлодарской области подчеркнул, что сила Казахстана заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе", - отметил президент Казахстана.

Он также подчеркнул, что огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области.

Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру. Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными послами нашей культуры за рубежом", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на просторах великой степи всегда ценился дух свободы и творчества, органично сочетающийся с культом гостеприимства и взаимной поддержки.

Он подчеркнул, что Казахстан является местом пересечения и взаимообогащения разных цивилизаций, поэтому принцип "единство в многообразии" является основополагающим в общественном развитии страны.

На днях папа римский очень тепло высказался о Казахстане, об обстановке взаимной толерантности, дружбы и устремления нашей страны к миру и сотрудничеству. Как вы знаете, для дальнейшей демократизации мною была инициирована реформа института президентства, которая ограничила полномочия главы государства однократным семилетним сроком. Принятие это конституционной нормы нашло широкую поддержку среди граждан", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки.

Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов. Как вы знаете, я отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии AMANAT. В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", - заявил глава государства.