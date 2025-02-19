Система прогнозирования паводков Tasqyn введена в эксплуатацию в Казахстане

Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта

Фото: МЧС РК

Рассказать друзьям

Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Система прогнозирования и моделирования паводков Tasqyn введена в производственную эксплуатацию. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам подготовки к паводковому периоду, сообщили в пресс-службе ведомства.





На сегодня ведется моделирование паводков по 142 гидропостам на 128 участках рек. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ведут ежедневный мониторинг данных по гидропостам и вносят их в систему.





Система Tasqyn интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта.





Помимо подготовки к паводку внутри страны, мы также поддерживаем постоянную связь с коллегами из соседних государств. Обмен информацией проходит оперативно. Также продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.