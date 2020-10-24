Систему электронных петиций планируют внедрить в Казахстане

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется внедрить систему электронных петиций, передает Kazakhstan Today.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала, что в Казахстане растёт общественный интерес граждан к участию в деятельности государства. В связи с этим будет разработана и внедрена система Е-петиций. По словам Балаевой, министерством изучен опыт порядка 30 стран мира, где петиция применяется на практике. В большинстве из них петиция представляет собой электронную форму коллективного обращения и регулируется на законодательном уровне.

С учётом этого в Казахстане разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база, в которой будут закреплено само понятие петиции, а также регламентирован порядок её подачи и рассмотрения. Также будет определён лимит на участников. В мировой практике численность составляет от 10 тысяч до 100 тысяч подписантов", - отметила глава ведомства в ходе пресс-конференции по разъяснению основных положений послания главы государства К. Токаева.

Техническое сопровождение онлайн-платформы обеспечит Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

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