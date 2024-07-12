Систему выдачи иностранных бланков разрешений казахстанским перевозчикам изменили в Казахстане

Чтобы исключить передачу и перепродажу ИБР, на них будут указывать наименование физического или юридического лица

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта РК разработало новый порядок распределения иностранных разрешений, который предусматривает выдачу иностранных бланков казахстанским перевозчикам без каких-либо ограничений.





Ожидается, что данные меры полностью исключат человеческий фактор и обеспечат прозрачность системы", - говорится в сообщении ведомства.





Согласно новым правилам, запрос на получение ИБР подается на каждое автотранспортное средство отдельно. Также одним из требований правил является обязательное наличие у услугополучателя удостоверения и карточки допуска.





Фиксация фактов въезда и выезда АТС будет осуществляться через информационную систему "Беркут". Это в свою очередь исключит предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке. Заявка перевозчика будет принята через автоматизированную систему и бланки разрешений будут выдаваться через центр обслуживания населения", - пояснили в Минтрансе.





Там отметили, что во внедряемой системе распределения бланков нет ограничений по историям перевозок и активности авто, а также полностью исключены предпосылки для перепродажи на теневом рынке.





Что касается существующей системы распределения бланков, то на сегодняшний день до 50% полученных бланков закрепляется за перевозчиком с учетом их работы в предыдущем году, до 50% переходят на категории резервных бланков и их могут получить все перевозчики. Также в действующей системе закрепление бланков за определенным перевозчиком ограничивало свободную конкуренцию, бланки выдавались только тем авто, которые ранее работали на международных перевозках, а также создавался искусственный дефицит бланков. При этом добросовестные перевозчики не могли получить бланк даже при наличии грузов для перевозки", - рассказали в ведомстве.





По новым правилам срок выезда автотранспортного средства, на которое оформлены ИБР, с территории страны составляет не более 30 календарных дней с момента направления уведомления о результатах оказания госуслуги в личный кабинет пользователя.





Чтобы исключить передачу и перепродажу ИБР, на них будут указывать наименование физического или юридического лица.





За передачу или использование чужого ИБР отечественному перевозчику ограничат на полгода получение иностранных бланков разрешений.