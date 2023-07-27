Ситуация с распространением саранчи на контроле - МСХ  

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Костанай. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайскую область для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайскую область для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.





В Костанайской и Актюбинской областях распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча.





primeminister.kz





По состоянию на 9 июля в Костанайской области из 422,9 тысячи гектаров земель, запланированных для обработки от стадной саранчи, уже проведены работы на 356 тысячах гектаров. Земли обработаны в 10 районах области (Жангельдинский, Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Федоровский, Сарыкольский, Камыстинский, Наурзумский, Костанайский, Карабалыкский) и в Аркалыке", - говорится в сообщении.





На сегодня на территории Актюбинской области по состоянию обработано 667,865 тысячи гектаров, в том числе против итальянского пруса - 646,965 тысячи гектаров, или 99,97% от прогнозируемого объема обработок, против азиатской саранчи - 20,9 тысячи гектаров, или 95,5% от прогнозируемого объема обработок.





Для координации работы на местах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Химические обработки проводятся препаратами "Вантекс", "Тиаметрин", "Карат супер", "Фобос", "Фипрон" с высокой биологической эффективностью - не менее 85%. По данным территориальных подразделений Костанайской и Актюбинской областей Комитета государственной инспекции в АПК МСХ, в регионах имеется весь необходимый объем данных препаратов.





Для проведения химических обработок в Костанайской области были задействованы наземные вентиляторные опрыскиватели - 9 единиц, легкая авиация (самолеты) - 3 единицы, сверхлегкая авиация (дельтапланы) - 6 единиц, аэрозольные газогенераторы - 13 единиц. В Актюбинской области задействованы 56 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателей, 19 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 8 судов сверхлегкой авиации (СЛА) и 10 самолетов.





primeminister.kz





В целом обработка против итальянской саранчи по республике проведена на 1,2 млн гектаров, или на 92,3%. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях", - проинформировали в ведомстве.





Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 га пастбищ, посевные сельскохозяйственные культуры не пострадали.





Отмечается, что химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, т.е. при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции. Обработка проводится в ранние утренние часы и поздно вечером, когда стаи саранчи не летают и сидят в одном месте, что значительно повышает эффективность использования препаратов.





В целом по регионам продолжаются мониторинговые и защитные мероприятия.





Ранее сообщалось о распространении саранчи в Костанайской области.



