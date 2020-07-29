СК-Фармация будет вести оптовый закуп лекарств для последующей реализации в рознице

Наделить ТОО "СК-Фармация" полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничной сети по предельным ценам", - говорится в постановлении.
Министерству здравоохранения РК совместно с заинтересованными центральными государственными и местными исполнительными органами необходимо принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
Документ вводится в действие со дня его подписания.
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