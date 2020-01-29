Скляр поручил разбронировать госматрезерв для обеспечения регионов снегоочистительной техникой

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Роман Скляр в ходе селекторного совещания по вопросу чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах республики поручил ускорить разбронирование госматрезерва и передачу снегоочистительной техники, передает Kazakhstan Today.

Министерствам нацэкономики и внутренних дел поручено в установленном законодательством порядке ускорить разбронирование госматрезерва и передачу снегоочистительной техники акиматам областей, Нур-Султана и АО "НК" КазАвтоЖол"", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

По состоянию на 27 января на автодорогах республики спасено 750 человек, из них - 139 детей; эвакуировано 47 человек, из них - 11 детей, вызволено из заносов более 1,5 тыс. единиц техники.

Всего, по данным МВД, в аварийно-спасательных работах по республике задействованы 1644 человека и 1153 единицы техники.

Закрытыми остаются 33 участка на автодорогах республиканского значения. Для очистки закрытых участков автодорог задействованы 442 единицы снегоочистительной техники.

По итогам совещания Скляр поручил держать данный вопрос на постоянном контроле. Акиматам необходимо принимать своевременные меры по эвакуации граждан; обогревательные пункты должны быть обеспечены медицинскими услугами, необходимыми продуктами питания и ГСМ.

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