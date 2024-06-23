22.06.2024, 19:35 62611
Реконструкцию трассы Караганда - Балхаш завершат до конца года
Фото: пресс-служба правительства
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги Караганда - Балхаш, протяженность которой составляет 363 км, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время подрядная организация занимается укладкой верхнего слоя покрытия.
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов доложил, что объезды на всем протяжении автодороги отсутствуют и движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
Построено пять обходов для населенных пунктов Жумабек, Аксу, Акчатау, Аксу-Аюлы и города Балхаша. Подрядчик завершил строительство транспортной развязки и путепровода через железную дорогу в районе города Балхаша.
Построено 32 путепровода для проезда сельскохозяйственной техники и 11 мостов. Произведено переустройство существующих инженерных линий коммуникаций. Поэтапно производится обустройство автодороги.
Роман Скляр поручил не снижать темпы дорожно-строительных работ и завершить реконструкцию дороги до конца текущего года.
новости по теме
23.06.2024, 10:52 20886
День полиции в Казахстане: Токаев поздравил сотрудников МВД
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с Днем полиции, сообщает Акорда.
Уважаемые сотрудники полиции! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы стоите на страже закона и правопорядка, обеспечиваете спокойствие и безопасность граждан. Общество возлагает на вас огромную ответственность и предъявляет высокие требования", - говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что полицейские должны служить образцом профессионализма и эффективности, добросовестного исполнения служебного долга и внимательного отношения к проблемам людей.
23.06.2024, 09:34 28226
Президент Казахстана поздравил госслужащих
Рассказать друзьям
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Х опубликовал поздравление с Днем государственного служащего, сообщает пресс-служба Акорды.
Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! Вам отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Вы должны всегда исходить из интересов государства и общества, быть инициативными, ответственными и ориентированными на результат. Желаю успехов в работе!" - написал Касым-Жомарт Токаев.
22.06.2024, 13:17 78621
Нарушает базовые права казахстанцев: началось рассмотрение петиции об отмене перевода времени
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная группа для рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса начала работу 21 июня. Часть членов этой группы заседала в Астане, остальные подключились в режиме видеоконференции. Прозвучали голоса общественников из Алматы, Павлодара, Усть-Каменогорска, сообщает YK-news.kz.
Медицинский психолог Евгений Ян раскрыл механизм, благодаря которому после перевода стрелок многие люди, особенно на востоке страны, стали испытывать хроническую усталость и проблемы со здоровьем.
Подполковник медицинской службы в отставке Айдос Манабаев, ныне практикующий психиатр и нарколог, рассказал, что с момента перевода часов возросло количество обращений за медицинской помощью людей, которые жалуются на разбитость, головные боли, нарушения сна.
По медицинским данным адаптация к переводу времени должна происходит в короткие сроки. Однако что мы наблюдаем в реальности? По прошествии четырех месяцев люди, наоборот, выражают недовольство: плохо спят, раздраженные. Какие-то проблемы могут возникнуть по различным причинам, но в том числе - из-за нехватки сна. Как практикующий врач-психотерапевт хочу сказать, что с начала марта по настоящий день ко мне обратилось 94 пациента. Все они жаловались на нарушение сна. Они считали, что, возможно, это связано с переводом времени", - рассказал врач.
Айдос Манабаев также привел статистику, что за последние пять месяцев количество ДТП в Казахстане с пострадавшими увеличилось на 85 процентов по сравнению с предыдущим периодом. По статистике, наиболее часто ДТП происходили в промежутке между 17.00 и 20.00. Врач предположил, что этот рост может быть связан с ранним закатом. Доказано, что с наступлением сумерек у водителя сужается поле зрения и увеличивается скорость реагирования на дорожную ситуацию.
Статистика преступлений, совершаемых в темное время суток - после 18.00 и до 24.00, более 48 процентов. А ведь с наступлением осени в темное время суток будут возвращаться домой все школьники второй смены. Члены межведомственной группы приводили свидетельства учителей ВКО, говоривших о том, что во втором полугодии минувшего года ученики второй смены ни разу не ушли из школы до захода солнца.
Участники диалога вспоминали, что людям теперь не хватает светлого времени, чтобы после работы погулять на улице с детьми или заняться огородными работами на даче. Все это провоцирует социальную напряженность. И она не уменьшается, а только возрастает.
Юристы доказывали, что решение правительства о переходе на единый часовой пояс нарушает базовые права казахстанцев: право на здоровье, жизнь и участие в управлении государством. Первое и второе - в силу субъективно ощущаемого, а в некоторых случаях и медицински подтвержденного вреда здоровью. Последнее - потому что результаты обсуждения проекта реформы на портале "Открытые НПА" было фактически проигнорировано. Социолог не поленилась подсчитать реальные голоса и обнаружила, что некоторые эксперты сами голосовали, причем не по одному разу. И что фактическое соотношение голосов: 93,5 процента - против реформы и только 6,5 процента - за. Прозвучало предложение рассмотреть законность постановления правительства РК о переводе времени в Конституционном суде.
Экономист подсчитал расходы на электроэнергию, которые возросли из-за того, что добавился один час темного времени. Только за апрель, по его подсчетам, страна не досчиталась 1 триллиона тенге.
Многие выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызвал у участников межведомственной группы вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А кое-кто оказался "экспертом по хронобиологии", имея образование строителя.
После того как закончились выступления членов межведомственной группы, слово предоставили экспертам, которые принялись с жаром доказывать свою научную состоятельность и заявлять о количестве своих публикаций и выступлений. При этом медицинские данные, которые подтверждали бы благодетельное влияние перевода часов на здоровье граждан, так и не прозвучали.
Все аргументы и доказательства, которые в течение трех часов приводились участниками, были названы "субъективными". А недомогания, которые обострились у людей именно в последние четыре месяца, одним махом списали на все предшествующие годы, когда казахстанцы якобы находились в условиях диасинхроноза или "временного стресса". Уважаемый ученый заявил, что имеет значение только состояние астрономического полдня, к которому реформа, дескать, и привела страну. Что звучит, разумеется, странно, имея в виду почти 3000 километров, которые Казахстан занимает с запада на восток.
Об этом как раз напомнил известный общественник из ВКО Роман Честных:
По старому часовому поясу (UTC+6) время захода солнца совпадает с окончанием рабочего дня 23 февраля и 5 октября соответственно, на промежутке времени с 23.05 до 05.10 световой день превышает рабочий день, что составляет 226 дней. Выходить с работы ночью жителям приходилось 139 дней в году. При переходе на новый часовой пояс (UTC+5) выходить с работы ночью жителям Усть-Каменогорска придется уже 205 дней в году. Из-за смены часового пояса на целых 66 дней увеличилось время, когда жителям Усть-Каменогорска придется выходить с работы после захода солнца. Если подсчитать количество дней, при котором жители Актобе, выходя с работы, могут увидеть солнце, получится следующее: после работы у жителей Актобе есть 271 солнечный день, что на 111 дней в году больше, чем у жителей Усть-Каменогорска".
Защитники реформы продолжают утверждать, что казахстанцы сами виноваты - привыкли к "неправильному" времени. А правильное солнечное время с идеальным астрономическим полднем установилось именно сейчас.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
21.06.2024, 21:15 118791
Прокуроры будут сопровождать значимые инвестпроекты
Фото: Генпрокуратура РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Берик Асылов провел ежегодную встречу бизнеса с органами прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Обсуждены вопросы минимизации участия государства в экономике, снижения издержек для бизнеса, смягчения уголовных наказаний и ужесточения ответственности чиновников за вмешательство в предпринимательскую деятельность.
Особенностью встречи стала презентация новых функций и инструментов в сфере защиты бизнеса и поддержки инвестиций. Они закреплены за прокурорами указом президента "О мерах по либерализации экономики" и будут регламентированы в законах.
В первую очередь, это сопровождение прокурорами значимых инвестпроектов от подачи заявки до полного запуска проекта.
Сегодня в зоне внимания прокуроров свыше 770 таких проектов на сумму свыше 32 трлн тенге, которые получают реальную защиту от неправомерных действий чиновников.
В ближайшее время Генпрокуратура разместит на своем сайте единый пул проектов, которые будут под прокурорским сопровождением.
Другим ключевым инструментом надзора стал "прокурорский фильтр", который уже больше года позволяет инвесторам беспрепятственно реализовывать свои проекты. В рамках "прокурорского фильтра" все решения госорганов и квазигоссектора ограничительного характера выносятся только после согласования прокурором. Без прокурорского "согласия" не назначаются и налоговые проверки.
Важными инструментами по улучшению инвестклимата станут внедряемые правительством проекты "Зеленый коридор" и "Единая цифровая инвестиционная платформа". Они обеспечат облегченные условия вхождения инвесторов на рынок Казахстана и цифровизацию всех этапов инвестпроектов.
В случае неправомерных действий со стороны госорганов система будет сигнализировать в прокуратуру для принятия мер.
21.06.2024, 19:08 122461
Как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах парламента рассказал, как будет рассматриваться петиция по возврату прежнего часового пояса в Казахстане.
Сегодня проводится заседание рабочей группы. Это первый этап - организационный. Мы рабочую группу сформировали, всех, кого заявитель представил, кто в состав должен был войти, мы включили, на этой группе мы сегодня говорим о принципах работы: открытость, аргументированность, взаимоуважение. Устанавливаем график работы, формируем повестку и, как в шахматах, - каждый ход аргументирован, записан, без взаимных обвинений, без лишних эмоций. Это будет второй этап работы. Далее комиссия подведет итоги и вынесет свое решение", - сказал Арман Шаккалиев.
Он напомнил, что установленный срок - 40 дней. И добавил, что в этот установленный законом срок все и произойдет.
Ранее инициатор смены часового пояса - экоактивист Болат Нуркожаев в интервью inform.kz ответил на критику.
Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Министерство торговли и интеграции приняло ее к рассмотрению.
Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов этой весной. Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
В комментариях к петиции казахстанцы также высказывают недовольство тем, что после перевода времени стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Медицинский психолог, РНО-кандидат, президент ОО "Казахстанская ассоциация когнитивно-поведенческой терапии" Евгений Ян рассказал, с какими последствиями для здоровья могут столкнуться казахстанцы в результате перехода страны на единый часовой пояс.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
21.06.2024, 15:50 130476
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает пресс-служба президента.
Верительные грамоты вручили посол государства Катар Абдалла бен Хусейн Мухаммед Джабер, посол Боливарианской Республики Венесуэла Росальба Ло Буэ Антико, посол Королевства Камбоджа Чеа Сок, посол Республики Бурунди Жозеф Нкурунзиза.
Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.
Мы проводим взвешенную, конструктивную, миролюбивую внешнюю политику. Мы верим, что в ближайшем будущем сможем достичь новых результатов в нашем взаимном сотрудничестве с представленными государствами. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам успехов в вашей благородной миссии в Казахстане", - подытожил президент.
21.06.2024, 12:31 138361
Наркомания, лудомания и продвижение института семьи: о чем говорил Токаев с замглавы Организации ветеранов
Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель председателя центрального совета РОО "Организация ветеранов" Омирзак Озганбаев обсудили вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев призвал старшее поколение принять активное участие в реализации задач, озвученных на Национальном курултае в Атырау и ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, особое внимание следует уделить продвижению института семьи и защите молодежи от таких негативных явлений, как наркомания и лудомания.
В свою очередь Омирзак Озганбаев высказал ряд предложений по развитию сельской местности. Он также рассказал о реализуемых инициативах Организации ветеранов и дальнейших планах объединения.
Ранее президент назвал пять социальных зол Казахстана. В их числе: наркоторговля, лудомания, семейно-бытовое насилие, вандализм и расточительство.
21.06.2024, 11:05 121081
Ремонт и строительство новых ТЭЦ: будут ли привлекаться средства ЕНПФ
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из имеющихся 14 тысяч километров теплосетей, 7,5 тысячи километров нуждаются в замене, заявил на заседании парламента сенатор Сергей Карплюк.
Следствием износа стала авария на Экибастузской ГРЭС-2 и множество других аварий инфраструктуры ЖКХ.
По словам депутата, за последние 5 лет из республиканского бюджета на растущие потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии был выделен 221 млрд тенге, из них 89 млрд - в прошлом году. Однако, несмотря на рост финансирования, дефицит электрической мощности составляет более 6 ГВт.
Имеется информация, что для модернизации объектов угольной генерации планируется привлекать средства ЕНПФ. Поэтому возникает вопрос: на каких условиях будут инвестироваться средства ЕНПФ в модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 и строительства трех новых ТЭЦ? И насколько такие вложения отразятся на доходности средств ЕНПФ?" - озвучил вопрос сенатор Карплюк.
В настоящее время установленная мощность всех энергоисточников страны составляет 21 тыс. МВт, однако располагаемая мощность чуть меньше 16 тыс. В пиковые часы нагрузки мы покупаем извне порядка 2 тыс. мегаватт электрической энергии. Это очень много. В связи с чем возникает острая необходимость в строительстве новых энергетических источников", - ответил депутату Скляр.
По его словам, в настоящее время подписано соглашение о строительстве трех новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске и строительство нового энергоблока на ГРЭС-2 Экибастуза.
Проекты будут финансироваться за счет средств льготного экспортного финансирования страны - производителя данного энергетического оборудования. Средства ЕНПФ там не предусматривались и не будут предусмотрены. Возврат средств будет происходить за счет тарифа", - заявил вице-министр.
Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре 2022 года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
Напомним, в этом году правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%.
В феврале сообщалось, что на ТЭЦ Экибастуза отремонтированы все 10 котлоагрегатов.
Читаемое
23.06.2024, 09:34Президент Казахстана поздравил госслужащих 23.06.2024, 10:4421896Жителей Тараза напугал взрыв 23.06.2024, 10:5220911День полиции в Казахстане: Токаев поздравил сотрудников МВД 23.06.2024, 12:0018986Четыре человека погибли в ДТП на западе Казахстана 23.06.2024, 13:235051Казахстанца задержали за вандализм в Помпеях 16.06.2024, 13:46205386Захват заложников в ростовском СИЗО: шестеро захватчиков ликвидированы 17.06.2024, 13:58185796Взрыв газа в Уральске: три человека остаются в реанимации 16.06.2024, 13:24172961Десять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Уральске 19.06.2024, 19:53161736Вылетевший из Ташкента в Астану самолет вернулся в аэропорт 19.06.2024, 18:35157196Пожар в Иле-Балхашском резервате: возгорание локализовано 10.06.2024, 09:13262711Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 08.06.2024, 11:51252301Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48251521Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23247861Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области 11.06.2024, 12:21246981Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?