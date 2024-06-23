Реконструкцию трассы Караганда - Балхаш завершат до конца года

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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная группа для рассмотрения - Межведомственная группа для рассмотрения петиции за отмену единого часового пояса начала работу 21 июня. Часть членов этой группы заседала в Астане, остальные подключились в режиме видеоконференции. Прозвучали голоса общественников из Алматы, Павлодара, Усть-Каменогорска, сообщает YK-news.kz





Медицинский психолог Евгений Ян раскрыл механизм, благодаря которому после перевода стрелок многие люди, особенно на востоке страны, стали испытывать хроническую усталость и проблемы со здоровьем.





Подполковник медицинской службы в отставке Айдос Манабаев, ныне практикующий психиатр и нарколог, рассказал, что с момента перевода часов возросло количество обращений за медицинской помощью людей, которые жалуются на разбитость, головные боли, нарушения сна.





По медицинским данным адаптация к переводу времени должна происходит в короткие сроки. Однако что мы наблюдаем в реальности? По прошествии четырех месяцев люди, наоборот, выражают недовольство: плохо спят, раздраженные. Какие-то проблемы могут возникнуть по различным причинам, но в том числе - из-за нехватки сна. Как практикующий врач-психотерапевт хочу сказать, что с начала марта по настоящий день ко мне обратилось 94 пациента. Все они жаловались на нарушение сна. Они считали, что, возможно, это связано с переводом времени", - рассказал врач.





Айдос Манабаев также привел статистику, что за последние пять месяцев количество ДТП в Казахстане с пострадавшими увеличилось на 85 процентов по сравнению с предыдущим периодом. По статистике, наиболее часто ДТП происходили в промежутке между 17.00 и 20.00. Врач предположил, что этот рост может быть связан с ранним закатом. Доказано, что с наступлением сумерек у водителя сужается поле зрения и увеличивается скорость реагирования на дорожную ситуацию.





Статистика преступлений, совершаемых в темное время суток - после 18.00 и до 24.00, более 48 процентов. А ведь с наступлением осени в темное время суток будут возвращаться домой все школьники второй смены. Члены межведомственной группы приводили свидетельства учителей ВКО, говоривших о том, что во втором полугодии минувшего года ученики второй смены ни разу не ушли из школы до захода солнца.





Участники диалога вспоминали, что людям теперь не хватает светлого времени, чтобы после работы погулять на улице с детьми или заняться огородными работами на даче. Все это провоцирует социальную напряженность. И она не уменьшается, а только возрастает.





Юристы доказывали, что решение правительства о переходе на единый часовой пояс нарушает базовые права казахстанцев: право на здоровье, жизнь и участие в управлении государством. Первое и второе - в силу субъективно ощущаемого, а в некоторых случаях и медицински подтвержденного вреда здоровью. Последнее - потому что результаты обсуждения проекта реформы на портале "Открытые НПА" было фактически проигнорировано. Социолог не поленилась подсчитать реальные голоса и обнаружила, что некоторые эксперты сами голосовали, причем не по одному разу. И что фактическое соотношение голосов: 93,5 процента - против реформы и только 6,5 процента - за. Прозвучало предложение рассмотреть законность постановления правительства РК о переводе времени в Конституционном суде.





Экономист подсчитал расходы на электроэнергию, которые возросли из-за того, что добавился один час темного времени. Только за апрель, по его подсчетам, страна не досчиталась 1 триллиона тенге.





Многие выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызвал у участников межведомственной группы вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А кое-кто оказался "экспертом по хронобиологии", имея образование строителя





После того как закончились выступления членов межведомственной группы, слово предоставили экспертам, которые принялись с жаром доказывать свою научную состоятельность и заявлять о количестве своих публикаций и выступлений. При этом медицинские данные, которые подтверждали бы благодетельное влияние перевода часов на здоровье граждан, так и не прозвучали.





Все аргументы и доказательства, которые в течение трех часов приводились участниками, были названы "субъективными". А недомогания, которые обострились у людей именно в последние четыре месяца, одним махом списали на все предшествующие годы, когда казахстанцы якобы находились в условиях диасинхроноза или "временного стресса". Уважаемый ученый заявил, что имеет значение только состояние астрономического полдня, к которому реформа, дескать, и привела страну. Что звучит, разумеется, странно, имея в виду почти 3000 километров, которые Казахстан занимает с запада на восток.





Об этом как раз напомнил известный общественник из ВКО Роман Честных:





По старому часовому поясу (UTC+6) время захода солнца совпадает с окончанием рабочего дня 23 февраля и 5 октября соответственно, на промежутке времени с 23.05 до 05.10 световой день превышает рабочий день, что составляет 226 дней. Выходить с работы ночью жителям приходилось 139 дней в году. При переходе на новый часовой пояс (UTC+5) выходить с работы ночью жителям Усть-Каменогорска придется уже 205 дней в году. Из-за смены часового пояса на целых 66 дней увеличилось время, когда жителям Усть-Каменогорска придется выходить с работы после захода солнца. Если подсчитать количество дней, при котором жители Актобе, выходя с работы, могут увидеть солнце, получится следующее: после работы у жителей Актобе есть 271 солнечный день, что на 111 дней в году больше, чем у жителей Усть-Каменогорска".





Защитники реформы продолжают утверждать, что казахстанцы сами виноваты - привыкли к "неправильному" времени. А правильное солнечное время с идеальным астрономическим полднем установилось именно сейчас.





Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".