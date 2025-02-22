Сколько иностранцев осуществляют трудовую деятельность в Казахстане

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 февраля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 072 иностранных гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 568 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2528 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 4787 и 987 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 672 человека, а в рамках корпоративного перевода - 3530 человек.





На данный момент в Казахстане насчитывается 1710 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 383,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.





По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 5343 человека, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1360 человек, обрабатывающей промышленности - 1338 человек, административное и вспомогательное обслуживание - 1089 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 688 человек.





Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4778 человек, Турция - 1158 человек, Индия - 1121 человек, Узбекистан - 623 человека.





Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц.