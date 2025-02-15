14.02.2025, 11:15 49431
Сколько казахстанцев призовут на воинскую службу в 2025 году
Фото: gov.kz
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны Казахстана рассказали, сколько граждан страны призовут на воинскую службу в 2025 году, передает корреспондент агентства.
В 2025 году призыву подлежат более 42 000 граждан призывного возраста", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, оповещение призывников будет осуществляться вручением повесток и SMS-сообщениями.
При получении уведомления призывники обязаны явиться в местные органы военного управления по месту жительства для прохождения медицинской комиссии. Она определяет степень годности призывника к прохождению срочной службы", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что солдаты на весь период прохождения воинской службы обеспечиваются питанием, вещевым имуществом, средствами личной гигиены и ежемесячным денежным довольствием. Также им предоставляются медицинские услуги и выплачивается компенсация за почтовые отправления.
Кроме того, для военнослужащих срочной службы законодательно утверждены следующие льготы:
- кредитные каникулы на все время прохождения срочной службы и на 60 дней после увольнения в запас;
- возможность получить высшее образование в вузах страны бесплатно или на платной основе без сдачи ЕНТ;
- получение свидетельства государственного образца по рабочей специальности, востребованной в реальном секторе экономики;
- возможность трудоустройства после увольнения в запас.
За уклонение от призыва на срочную воинскую службу действующим законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственность", - добавили в министерстве.
Напомним, президент Казахстана подписал указ о призыве на воинскую службу.
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14.02.2025, 21:01 18261
Правительство упирается - депутат высказался о возвращении прежнего времени
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Лукбек Тумашинов на круглом столе, где обсуждают единый часовой пояс, заявил, что в Казахстане должно быть хотя бы два часовых пояса.
Правительство упирается. Я не буду здесь лукавить. Я лично встречался с министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым и вице-премьером РК Сериком Жумангариным. Этот вопрос часто поднимаем, и мои коллеги меня поддерживают. Но я чувствую, что они отпираются - не хотят этого. Я не очень их понимаю, мы все прекрасно знаем, что это вредит нашему населению", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что вопрос часового пояса должен быть установлен законом, а не правительством.
У нас большая страна - хотя бы два пояса должно быть. Сегодня одно правительство хочет, завтра будет другое правительство… Народ мучить - это кошмар. У нас проблем нет, что ли? У нас одна треть экономики не обеспечена. Пусть они занимаются экономикой. Здесь нет никакой экономики - это здоровье населения в первую очередь, и все", - сказал Лукбек Тумашинов.
По словам мажилисмена, он по этому вопросу он несколько раз бывал у спикера Ерлана Кошанова.
Он нас поддерживает", - сказал депутат.
Лукбек Тумашинов также заявил, что правительство хочет на три года отодвинуть решение вопроса с часовым поясом.
Потом все забудется, люди привыкнут, так они надеются, но этого не будет. Они не умеют экономикой владеть, людям мешают жить. Зачем нам такое правительство? Мы открыто это заявляем, я как депутат это говорю. Пусть занимаются тем, чем им надо заниматься, - экономикой страны", - сказал депутат мажилиса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнологиз РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Собрано более 90 тысяч подписей. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.
Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса. Юрист предположил, что перевод времени был удобен чиновникам.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
14.02.2025, 16:31 31881
Президент освободил от должности акима Абайской области
Уранхаев занимал пост акима региона с июня 2022 года
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Семей. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурлана Уранхаева от должности акима области Абай.
Указом главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай", - говорится в сообщении Акорды.
Нурлан Уранхаев возглавлял акимат Абайской области с июня 2022 года.
14.02.2025, 15:39 36106
Ермек Кошербаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана
Фото: gov.kz
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ермек Кошербаев, ранее занимавший должность акима Восточно-Казахстанской области, назначен заместителем премьер-министра Казахстана.
Указом главы государства Кошербаев Ермек назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщили в Акорде.
Ермек Кошербаев в разные годы занимал посты заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан, Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Российской Федерации.
В июне 2023 года был назначен акимом Восточной-Казахстанской области.
Ранее президент освободил от должности вице-премьера Тамару Дуйсенову и назначил ее своим помощником.
14.02.2025, 15:14 37296
В Астане систему видеонаблюдения "Сергек" заменят проектом на основе ИИ
Будет организован центр обработки данных и обеспечен единый ситуационный центр, объединяющий оперативные коммунальные службы для быстрого реагирования
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане систему видеонаблюдения "Сергек" заменят проектом на основе искусственного интеллекта под управлением компании из ОАЭ, сообщил на сессии маслихата руководитель управления цифровизации и государственных услуг Астаны Дидар Сулейманов.
По словам главы управления, в новом проекте будет предусмотрена единая система передачи видеопотока. Инфраструктура будет передана в управление новому частному партнеру, что обеспечит бесшовное функционирование системы.
В проекте предусмотрены 22 тыс. камер общего видеонаблюдения, 732 АПК на перекрестках, 470 АПК на линейных участках, также проектом предусмотрены 15 фиксаций нарушений ПДД и 35 видов видеоаналитики.Также в рамках проекта будет организован центр обработки данных и обеспечен единый ситуационный центр, объединяющий оперативные коммунальные службы для быстрого реагирования на любые инциденты", - цитирует спикера издание "Казинформ".
По его словам, проект рассчитан до 2030 года.
Сулейменов подчеркнул, что новые технологии позволят оперативно реагировать на угрозы, обеспечив 100% видеонаблюдением мест массового скопления, а применение ИИ позволит оптимизировать управление движением и повысить дорожную безопасность, и улучшить работу городских служб.
Проект полностью финансируется за счет инвестиций частного партнера которые составят 53 млрд тенге.
14.02.2025, 14:48 39371
Токаев назначил Дуйсенову своим помощником
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Тамару Дуйсенову помощником президента РК, сообщает Акорда.
Указом главы государства Тамара Дуйсенова назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Напомним, с сентября 2023 года Дуйсенова занимала пост заместителя премьер-министра страны.
Ранее Тамара Дуйсенова занимала должности внештатного советника президента РК, заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК. Весной 2022 года была назначена министром труда и социальной защиты населения РК.
14.02.2025, 13:14 41861
Президентский архив и Университет искусств посетил президент
Фото: Акорда
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд объектов столицы, сообщает Акорда.
Сначала Токаев посетил новое здание Архива президента Республики Казахстан. Его передислокация из Алматы в столицу осуществляется по поручению главы государства.
Это первый архив в Центральной Азии, который будет функционировать не только как хранилище документального наследия страны, но и как образовательный и научно-методический центр. Специализированное здание включает архивохранилища, лабораторный комплекс, интерактивный экспозиционный зал, читальный зал, рабочие кабинеты и административные зоны. 24 хранилища предназначены для хранения документов, аудиовизуальной документации, страхового фонда на микропленке и электронных документов", - говорится в сообщении.
В Архиве широко представлены документы политической истории Казахстана начиная с 1918 года, отражающие становление суверенного государства, внешнюю и внутреннюю политику, международные отношения, процессы экономических преобразований и социально-культурное развитие страны.
Затем Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом реконструкции Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой.
Благодаря обновлению площадь главного корпуса образовательного учреждения увеличилась на 10 тыс. кв. м, составив около 38 тыс. кв. м.
Модернизация здания включала не только расширение пространства, но и создание новых специализированных аудиторий. Одним из ключевых новшеств стало открытие большого концертного зала на 1100 мест, позволяющего проводить масштабные мероприятия. Кроме того, в корпусе появились камерный зал для академической музыки, репетиционные студии, галереи для выставок студентов и приглашенных художников", - сообщает пресс-служба президента.
14.02.2025, 12:22 44681
Какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет, рассказали в Минтруда
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на молодежном форуме Ассамблеи народа Казахстана "Адал адам - адал еңбек".
Он также рассказал, какие мероприятия предусмотрены в рамках проведения Года рабочих профессий.
В их числе:
- создание новых рабочих мест;
- утверждение профессиональных стандартов и новых учебных программ для получения востребованных на рынке труда навыков;
- усиление взаимодействия между работодателями, школами и колледжами;
- развитие института наставничества;
- проведение ярмарок вакансий и обучение школьников и студентов ТиПО навыкам поиска работы и трудоустройства;
- создание безопасных рабочих мест;
- мероприятия, направленных на повышение имиджа рабочих профессий.
По словам вице-министра, совокупный спрос на кадры в ближайшие 6 лет составит 1,6 млн человек, из которых на работников с профтехобразованием будет приходиться более половины, и порядка 400 тыс. человек из них представляют собой рабочие профессии. Рабочие кадры наиболее востребованы в отраслях транспорта, торговли, промышленности и сельского хозяйства.
На сегодняшний день доля экономически активной молодежи составляет 39% от общей численности рабочей силы, или 3,8 млн человек, из которых занятыми являются 3,5 млн молодых людей. Для обеспечения качества подготовки кадров обновлено 1,6 тыс. профессиональных стандартов по рабочим профессиям. На их базе обновлено 87% образовательных программ", - уточнил вице-министр.
Он также рассказал о реализуемых проектах в сфере трудоустройства:
- Цифровой банк навыков, включающий более 12 тыс. навыков и компетенций для повышения качества подготовки кадров.
- Проект "Мансап компасы" - для выбора профессиональной карьеры и управлении своей карьерной траекторией.
- Проект "Первое рабочее место", в рамках которого в 2024 году трудоустроено 9,6 тыс. человек. Его задачей является адресная поддержка молодежи NEET в преодолении барьеров на пути к трудоустройству.
- Профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В текущем году порядка 12 тыс. человек пройдут такие курсы.
- Функционал на электронной бирже труда, позволяющий студентам найти место прохождения производственной практики. На платформе доступны 643 курса, а обучение прошли более 400 тыс. человек.
- Проект "Контракт поколений" - по передаче опыта и навыков от работников предпенсионного возраста молодым специалистам.
- Проект "Бастау бизнес" по основам предпринимательства. Обучение проходят 25,6 тыс. молодых людей, из них 16,2 тыс. получили сертификаты.
Также молодежь может принять участие в проектах, реализуемых другими государственными органами, таких как "С дипломом в село", "Ауыл аманаты", "Ауыл - Ел бесігі".
Кроме того, на портале skills.enbek.kz онлайн-обучение по востребованным на рынке труда навыкам проходят 18,5 тыс. молодых людей, из которых 16,2 тыс. человек получили сертификаты.
Для открытия собственного бизнеса гражданам из числа социально-уязвимых слоев населения предоставляются государственные гранты в размере 400 МРП. В прошлом году такие гранты получили 3,5 тыс. молодых людей.
В завершение своего выступления Сарбасов подчеркнул, что государственная политика в области обеспечения занятости молодежи направлена на раскрытие потенциала и создание условий для ее развития.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
14.02.2025, 09:23 46326
На Петропавловской ТЭЦ-2 завершили строительство дымовой трубы
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Петропавловской ТЭЦ-2 проведены значительные работы по ремонту и восстановлению оборудования. В частности, завершено строительство дымовой трубы. Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Генеральный директор АО "СевКазЭнерго" доложил, что износ основных технических средств, таких как котлоагрегаты и турбогенераторы, составляет 57,3%. В 2024 году на ТЭЦ-2 был проведен капитальный ремонт котлов №№ 1, 9 и турбин №№ 3, 6, а также завершены ремонты четырех турбин.
Кроме того, завершено строительство дымовой трубы № 1 высотой 180 метров, ввод которой запланирован на конец текущего года. Параллельно с этим продолжаются восстановительные работы трех котлов №№ 3, 6, 11 и одной турбины № 7.
Согласно информации руководства предприятия, ТЭЦ-2 полностью обеспечена углем и мазутом. На данный момент в запасах имеется 183 тыс. тонн угля, 1833 тонны мазута. Поставки топлива осуществляются в соответствии с графиком.
Как отметили в пресс-службе, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Министерство энергетики РК планирует вывести объект из так называемой "красной зоны" риска в "желтую" уже в этом году.
На сегодняшний день в Северо-Казахстанской области функционирует 490 котельных, которые снабжают теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.
За прошедший год модернизированы 55 тепловых источников в стране. Правительством в данном направлении реализуется нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. По итогам работы прогнозируется снижение уровня износа инженерных сетей до 40% и увеличение мощности генерации электроэнергии на 7,3 ГВт. Наряду с этим проекты предусматривают создание 3,5 тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось ранее, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.
В январе текущего года на ТЭЦ-2 Петропавловска произошла авария.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?