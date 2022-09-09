Сколько средств выделят на проведение президентских выборов

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Ряд служб технического надзора был оштрафован на 72 млн тенге в результате проверок, проведенных нацкомпанией "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.



"За 8 месяцев текущего года были наложены штрафы на службы технического надзора на сумму 72 млн тенге, также за недостаточный контроль с объектов были удалены порядка 20 экспертов", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.



Там подчеркнули, что в этом году строительно-монтажные работы проходят на 200 участках дорог республиканского значения.



"На данных объектах задействованы 47 компаний технического надзора, которые являются прямыми представителями заказчика (в данном случае АО "НК "КазАвтоЖол") на местах и ответственны за качество строительно-монтажных работ от начала и вплоть до сдачи проекта в эксплуатацию", - отметили в "КазАвтоЖол".

Ранее сообщалось, что "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию.



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