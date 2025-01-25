Сколько стоит оформить паспорт и удостоверение в Казахстане

В 2025 году размер МРП увеличился до 3932 тенге, в связи с чем изменились и госпошлины на изготовление документов

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Как получить паспорт и удостоверение личности, напомнили в филиале госкорпорации "Правительство для граждан" Шымкента. Там также рассказали, сколько стоит оформление документов в 2025 году.





Для оформления паспорта и удостоверения личности необходимо обращаться в ЦОН, так как эти услуги недоступны онлайн. При этом услуга оказывается по принципу экстерриториальности - вы можете обратиться в любой центр обслуживания населения независимо от места прописки.





Если у вас истекает срок действия паспорта, его можно заменить за 1-2 месяца до окончания срока. Если вы обратились за новым паспортом после истечения срока действия старого, штрафы за просрочку не предусмотрены. Что касается удостоверения личности, штраф будет, если вы не получите новое удостоверение в течение месяца после окончания срока действия старого", - отметила PR-менеджер шымкентского филиала Алтынай Татаева.





В филиале напомнили, что в 2025 году размер месячного расчетного показателя (МРП) увеличился до 3932 тенге, в связи с чем изменились и госпошлины на изготовление документов.





За паспорт объемом 36 страниц нужно заплатить 8 МРП, что составляет 31 456 тенге, 48 страниц - 47 184 тенге соответственно. Цена детского паспорта - 4 МРП, т.е. 15 728 тенге. Госпошлина за изготовление удостоверения личности - 0,2 МРП, или 787 тенге", - уточнили в филиале.





Стандартный срок оказания услуги - 15 рабочих дней. При доплате можно ускорить процесс - от 1 дня до 3.





В филиале также отметили, что услуга по выдаче удостоверения личности и паспорта является одной из востребованных на сегодняшний день.