Служба внешней разведки присоединена к КНБ

Нур-Султан.17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по укреплению национальной безопасности и дальнейшему совершенствованию разведывательной деятельности", передает Kazakhstan Today.

Реорганизовать Службу внешней разведки Республики Казахстан "Сырбар" путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан. Образовать ведомство Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - Службу внешней разведки Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе, размещенном на сайте Акорды.

Отмечается, что реорганизация проводится в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных государственных органов.

Указ вводится в действие со дня подписания. Контроль за его исполнением возложен на Администрацию президента и аппарат Совета безопасности Республики Казахстан.

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