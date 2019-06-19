Токаев подписал указ об образовании двух новых министерств

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым будет образована два новых министерства, передает Kazakhstan Today.

В частности, указом главы государство будет образовано Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан. Ведомству будут переданы функции и полномочия: Министерства национальной экономики в области формирования и реализации внутренней и внешней торговой политики, международной экономической интеграции, защиты прав потребителей.

От Министерства индустрии и инфраструктурного развития ему перейдут функции в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений; от Министерства иностранных дел - по координации деятельности в сфере продвижения экспорта.

Также образовано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Ему будут переданы функции и полномочия Министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов.

От Министерства сельского хозяйства новому министерству перейдут функции в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; от Министерства индустрии и инфраструктурного развития - в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Правительству РК поручено обеспечить по согласованию с Администрацией президента перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении Магзума Маратовича Мирзагалиева министром экологии, геологии и природных ресурсов и назначении Бахыта Турлыхановича Султанова министром торговли и интеграции .

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