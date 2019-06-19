Экс-аким Нур-Султана станет министром торговли и интеграции РК

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бахыта Султанова для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев, который отметил, что Бахыт Султанов имеет большой опыт работы и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

После обсуждения и процедуры вопросов и ответов принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность министра торговли и интеграции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба мажилиса.





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