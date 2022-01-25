Смаилов и Минниханов обсудили реализацию совместных проектов в машиностроении

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства.

Республика Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана и России. Между Казахстаном и Татарстаном давно установились и продолжают укрепляться поистине братские отношения", - сказал Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов в машиностроении: строительство завода по производству шин в Сарани Карагандинской области мощностью 3,5 миллиона многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 миллионов шин в год (запуск запланирован на 2022 год), строительство заводов по производству чугунного литья и редукторов ведущих мостов в Костанае (ввод в эксплуатацию запланирован на 2023-2024 годы).

Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов по увеличению локализации производства балок ведущих мостов, а также создания в РК инжинирингового исследовательского центра "КАМАЗ".

В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин. Стоимость проекта - порядка 1 миллиарда долларов, срок реализации - 2021-2025 годы, мощность производства - 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков в год.

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил 423,3 миллиона долларов. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до 1 миллиарда долларов.