Смаилов поручил изъять незаконно выданные земельные участки близ аэропортов  

До конца года ожидается открытие еще 9 новых международных маршрутов - в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства Республики Казахстан рассмотрены ключевые проблемы, сдерживающие развитие гражданской авиации в стране.





В ходе проведения проверки Генеральной прокуратурой выявлено, что в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тысячи участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений. Есть также факты возведения свыше 100 тысяч различных объектов без согласования комиссий аэропортов в пределах приаэродромной территории (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.)", - доложил на заседании правительства глава Мининдустрии РК Марат Карабаев.





При этом он отметил, что наиболее критичная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкенте, Атырау и Актобе.





В целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий введены поправки, в части порядка предоставления прав на земельные участки, расположенных на приаэродромной территории. Авиационная администрация Казахстана наделена компетенцией по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.Со стороны местных исполнительных органов необходимо принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и принятие соответствующих мер по ранее возведенным незаконным строениям", - высказался министр.





Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов дал поручение МИИР совместно с акиматами провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов.









Еще одним фактором, сдерживающим развитие авиации, является ненадлежащее состояние аэродромных покрытий.





Так, по словам главы МИИР, действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад.





До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий. Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже 2 межремонтных срока", - подчеркнул Карабаев.





Также затянулось строительство нового терминала аэропорта Шымкента. Срок ввода в эксплуатацию был определен на первое полугодие 2020 года.





Однако из-за ряда причин, связанных с судебными разбирательствами и с несвоевременным выделением земельного участка, процесс строительства ведется уже более четырех лет... Акимату Шымкента необходимо в текущем году принять все необходимые меры по завершению проекта, а именно ускорить проведение экспертизы оценки и провести процедуры по передаче земельного участка", - считает министр.





Для решения данной проблемы глава правительства поручил совместно с Министерством финансов, акиматами и аэропортами разработать дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры.





В кулуарах правительства председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев рассказал, что реконструкция ВПП аэропорта Астаны будет проводиться на государственные средства.









Также в МИИР обеспокоены дефицитом авиатоплива на внутреннем рынке и его высокой стоимостью.





По этой причине, пояснил Карабаев, отечественные аэропорты теряют конкурентоспособность перед аэропортами соседних стран в привлечении и обслуживании транзитных компаний, что негативно сказывается на транзитном потенциале Казахстана.





Из-за нестабильной ситуации на рынке авиатоплива авиакомпании не могут удовлетворить растущую потребность в открытии новых международных рейсов. Производственные мощности отечественных НПЗ не покрывают потребность в авиатопливе, в связи с чем приходится импортировать топливо из Российской Федерации. К примеру, в 2022 году производство составило 648 тысяч тонн, потребление - 806 тысяч тонн, дефицит составил 24%. Импортируется из РФ 158 тысяч тонн", - привел данные докладчик.





Он подчеркнул, что для системного решения данной проблемы необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива (1 млн тонн в год), что позволит исключить дефицит на внутреннем рынке и зависимость от импорта.





В целях решения данной проблемы Министерством энергетики и фондом "Самрук-Казына" будет проработан вопрос увеличения производства авиакеросина.





Также, по мнению главы правительства, следует активизировать работу по исключению непродуктивных посредников на рынке авиатоплива.





Кроме вышеуказанных проблем в стране остро стоит проблема дефицита высококвалифицированных кадров.





По данным МИИР, в настоящее время в отрасли работают порядка 20 тысяч человек. До 2025 года растет потребность в дополнительных кадрах (ежегодно 500-600 специалистов).





В республике действует единственное для отрасли высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров в РК и странах Центральной Азии. Однако выпускники академии не востребованы по причине несоответствия стандартам ИКАО и другим международным требованиям в области подготовки специалистов. Поэтому основные авиапредприятия вынуждены осуществлять подготовку кадров самостоятельно", - пояснил Марат Карабаев.





Для решения вопроса дефицита кадров и повышения уровня востребованности наших студентов Мининдустрии совместно с Министерством науки и высшего образования прорабатывает вопрос кардинального реформирования системы подготовки кадров для отрасли гражданской авиации с переходом на европейские стандарты, а также приведения процесса обучения к передовым стандартам ИКАО.





В целом по итогам 2022 года отечественными авиакомпаниями перевезено 11 млн пассажиров, что на 17% больше в сравнении с 2021 годом. Динамика роста сохраняется и в этом году.





В текущей обстановке Казахстан становится более привлекательным для транзитных полетов. Так, объем обслуженных полетов за 2022 год составил 410 тысяч самолетов, что на 90% превышает показатель 2021 года (215 тысяч самолетов).





Уровень соответствия стандартам безопасности полетов Казахстана составляет 82%. Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Казахстан стоит на одном уровне с такими странами Европейского союза, как Дания и Польша", - подчеркнул министр.





Карабаев также проинформировал, что в текущем году планируется открыть 18 международных маршрутов, из них 9 уже открыто. До конца года ожидается открытие еще 9 новых международных маршрутов - в Доху, Куала-Лумпур, Анкару, Карачи, Лахор, Джидду, Маскат, Прагу и Тель-Авив. До 2025 года планируется открытие рейсов в Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк и другие.





Напомним, проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов подняла партия AMANAT.





Ранее депутаты потребовали навести порядок в сфере строительства и земельных отношений. Мажилисмены выразили возмущение застройкой на земельных участках, целевое назначение которых не позволяет такое строительство, в том числе в рекреационной и водоохраной зонах, на охранной зоне международного аэропорта, на тектонических разломах, на красных линиях и др.





В декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.





По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.